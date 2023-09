Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: οι απουσίες από το ντέρμπι

Χωρίς αρκετούς σημαντικούς παίκτες θα βρεθούν αντίπαλες οι δύο ομάδες στον αγώνα της Δευτέρας.

Με τα γνωστά προβλήματα και τις απουσίες των Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (24/9) η προετοιμασία της ΑΕΚ ενόψει του μεγάλου αγώνα της Δευτέρας με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο Βίντα εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στα πλευρά του απ’ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Καμερουνέζος στόπερ στα μέσα της εβδομάδας εισήχθη στο νοσοκομείο από το οποίο πήρε εξιτήριο. Ο δε Χατζισαφί, που υπέστη διάσειση στον αγώνα της Πέμπτης (21/9) με έκανε την Κυριακή (24/9) μόνο ένα μέρος του προγράμματος και δεν είναι διαθέσιμος.

Στον αντίποδα, ο Ματίας Αλμέιδα, συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή της ΑΕΚ τον νεοαποκτηθέντα Αλεξάντερ Κάλενς, ο οποίος αναμένεται να δώσει μία έξτρα επιλογή στα μετόπισθεν, μετά τις απουσίες των Βίντα και Μουκουντί.

Την αποστολή της ΑΕΚ για το ματς με τον Παναθηναϊκό, συγκροτούν οι Στάνκοβιτς, Αθανασιάδης, Μοχαμάντι, Ρότα, Κάλενς, Μήτογλου, Σιντιμπέ, Σιμάνσκι, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μάνταλος, Γαλανόπουλος, Άμραμπατ, Γκαρσία, Τσούμπερ, Αραούχο, Πόνσε, Ελίασον, Πιζάρο και Ζίνι.

Χωρίς τον Αϊτόρ ο Παναθηναϊκός

Με πρόβλημα της τελευταίας στιγμής τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος ακολούθησε θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στο δάκτυλο του ποδιού, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Κυριακής (24/9) την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Καταλανός εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις μετά τον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, στο ίδιο σημείο που είχε τραυματιστεί στις 3 Σεπτεμβρίου στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» και παρότι το... πάλεψε στην προπόνηση της Κυριακής (24/9), δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα κι έτσι έμεινε εκτός.

Από εκεί και πέρα, ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς συμμετείχε στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας μετά από διήμερη απουσία, αλλά έμεινε εκτός αποστολής ως ανέτοιμος, ενώ ο Βαγιαννίδης ακολούθησε για πρώτη φορά μέρος του προγράμματος, μετά τη θλάση στον δικέφαλο μηριαίο μυ που υπέστη στον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Το πρόγραμμα της Κυριακής περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι τακτικής κι εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα με την ΑΕΚ.

Πρόκειται για τους Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλο, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ιωαννίδη, Κλεϊνχέισλερ, Σπόραρ, Μπερνάρ, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα και Αράο.

