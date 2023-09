Κόσμος

Ταϊβάν: Πολύνεκρη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Διψήφιος αριθμός νεκρών και τριψήφιος αριθμός τραυματιών ανασύρθηκαν από το εργοστάσιο, σύμφωνα με τις Αρχές. Πως συνέβη η τραγωοδία.

Νεκροί εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε εργοστάσιο που κατασκευάζει μπαλάκια του γκολφ, στην Ταϊβάν, ανεβάζοντας τον απολογισμό των θυμάτων σε δέκα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εργάτες, τραυματίστηκαν.

#Taiwan. A %fire and subsequent explosion at a #golfball #factory in southern Taiwan have killed at least five people and injured more than 100. pic.twitter.com/yULgDgxcVW — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) September 24, 2023

Τέσσερις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν εργάτες που παγιδεύτηκαν μέσα στο εργοστάσιο, όπου διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν μερική κατάρρευση των εγκαταστάσεων.

Η πρόεδρος της Ταϊβάν Τσάι Ινγκ-ουέν επισκέφθηκε χθες Κυριακή τον τόπο της τραγωδίας και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι αρχές έχουν διατάξει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

A fire at a golf ball factory in Taiwan killed at least six people, three of them firefighters who died in an explosion.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/XKIeTqtFji

— PressTV Extra (@PresstvExtra) September 24, 2023

