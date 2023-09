Πολιτισμός

Απεργία στο Χόλυγουντ: Προσωρινή συμφωνία για τους σεναριογράφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δισεκατομμύρια δολαρίων έχουν χαθεί λόγω της απεργίας ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλυγουντ.

-

Οι σεναριογράφοι στο Χόλυγουντ πέτυχαν την επίτευξη μιας προσωρινής συμφωνίας με τα στούντιο παραγωγής ταινιών όπως ανακοίνωσε η συντεχνία Writers Guild of America.

Η συμφωνία αυτή, αναμένεται ότι θα τερματίσει τη μία από τις δύο απεργίες που προκάλεσαν προβλήματα στις παραγωγές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, με συνέπεια την απώλεια εσόδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Καλιφόρνια.

Το τριετές συμβόλαιο πρέπει να εγκριθεί από τα μέλη της παραπάνω συντεχνίας που εκπροσωπεί 11.500 σεναριογράφους για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, πριν από την εφαρμογή της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias”: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Δευτέρα

Τροχαίο - Πάτρα: Σκοτώθηκαν 3χρονο παιδί και ο παππούς του (εικόνες)

Φθιώτιδα: ΑμεΑ έπεσε στη θάλασσα με το αμαξίδιό του