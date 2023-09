Πολιτική

Οικονόμου: Νέες ταυτότητες με νέο αριθμό

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες, την κακοκαιρία που έρχεται και τη βία ανηλίκων στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για την επερχόμενη κακοκαιρία, τις νέες ταυτότητες και τη βία των ανηλίκων.

Όπως είπε ο Γιάννης Οικονόμου, ο Βασίλης Κικίλιας είναι ήδη στη Λάρισα, όπου «έχουν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες για να διαχειριστούμε τις συνέπειες της καταστροφής. Μιλάμε για μία καταστροφή η διαχείριση της οποίας είναι δύσκολη. Θα είμαστε εκεί, δίπλα, μέχρι να αποκαταστήσουμε και το τελευταίο σημάδι της καταστροφής».

Χαρακτήρισε «γιγαντιαία και πρωτόγονη» τη διαδικασία καύσης των νεκρών ζώων και διαβεβαίωσε ότι, «θα επιχειρήσουμε και θα κινηθούμε πιο γρήγορα», αναφέροντας ότι, ήδη στη Θεσσαλία βρίσκονται οι δυνάμεις του Στρατού, της Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας, ενώ συνέστησε στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Παραδέχθηκε ότι, «το 112 δεν είναι αρκετό από μόνο του, όμως έσωσε ζωές».

Για τις νέες ταυτότητες για τις οποίες σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις είπε ότι, προς το παρόν η απάντηση στο αίτημα θα έρχεται μέσω e -mail, όμως σε 1,5 μήνα θα έρχεται μέσω και sms.

Όσο αφορά στις φωτογραφίες για τις ταυτότητες, για τις οποίες έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τους επαγγελματίες φωτογράφους είπε ότι, δεν απαγορεύεται οι πολίτες να φωτογραφίζονται στο φωτογραφείο, ωστόσο τους δίνεται η δυνατότητα να το κάνουν μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

«Μετά το 2026 δεν θα υπάρχουν άλλες ταυτότητες, είναι υποχρέωση, μεταρρύθμιση», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι, «οι νέες ταυτότητες εκδίδονται βάσει των κανόνων της ΕΕ. Είναι ίδιες με της Γαλλίας και της Γερμανίας και δεν υπάρχει σύστημα εντοπισμού σε αυτές».

Απάντησε δε σε σχετικό ερώτημα, ότι, η νέα ταυτότητα θα έχει νέο αριθμό, ο οποίος στα δημόσια τουλάχιστον έγγραφα, θα αλλάζει αυτόματα λόγω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών, που είναι διασυνδεδεμένες.

Στο μεγάλο θέμα της βίας των ανηλίκων, είπε αρχικά ότι, «η αστυνόμευση πρέπει να είναι πιο εμφανής, έχουμε παρατηρήσει ότι όταν έγινε, είχε αποτέλεσμα. Αυτό συνδέεται με την απόφαση του Πρωθυπουργού να αποδεσμευτούν από αλλού αστυνομικοί», μία διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει.

«Χρειάζεται συνολικά το σύστημα επανασχεδιασμό, είχε ξεχειλώσει», σημείωσε αναγνωρίζοντας ότι, πρόκειται για διαχρονικό ζήτημα.

Πέραν της αστυνόμευσης, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι, «ο βασικός ύποπτος του χθεσινού επεισοδίου ήταν ένα παιδί 15 ετών, που συνελήφθη. Πέρα από την αστυνόμευση, εδώ μιλάμε ότι πρέπει να διαχειριστούμε μία κοινωνική κατάσταση άλλη, στην οικογένεια, στο σχολείο».

Για την πανεπιστημιακή αστυνομία σημείωσε ότι, υπήρχε και εξακολουθεί να είναι στα πανεπιστήμια.

«Θα τους δούμε εκεί που μπορούν να έχουν σημαντική συμβολή».

Τόνισε τέλος ότι, «η Αστυνομία το τελευταίο διάστημα έχει αντιμετωπίσει μια σειρά καταλήψεων και τις έχει παραδώσει στην κοινωνία».

