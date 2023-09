Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Τζουμάκας: Ο Κασσελάκης είναι μεταβατικός αρχηγός, θα δούμε αν είναι φάρσα

Καυστικός ήταν ο υποψήφιος στον πρώτο γύρο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο επικεφαλής της Κουμουνδούρου.

«Θα δούμε αν η εκλογή Κασσελάκη αποτελεί μία ακόμη φάρσα στην πολιτική Ιστορία», σχολίασε ο Στέφανος Τζουμάκας, για τη νίκη Κασσελάκη και την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε όλη την κατάσταση. Θετικό το ότι τον επέλεξε τόσος κόσμος, αλλά ο κόσμος δεν ψηφίζει πάντα με αρχές. Πολλές φορές ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», σημείωσε στον ΣΚΑΪ

«Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα δημιουργήθηκε μία κρίση ηγεσίας στον χώρο και μία κρίση πολιτικής, αυτό το εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλοί. Ο Κασσελάκης, δεν ήρθε μόνος του, τον έφεραν, ήρθε από την Αμερική. Ο Κασσελάκης, έπαιζε στα χρηματιστήρια, έτσι θα μπει στην πολιτική, ως τζογαδόρος; Όλη η χώρα γελάει με αυτήν την κατάσταση», είπε ο κ. Τζουμάκας.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης είναι ο νικητής, θα δούμε όμως αν μπορεί να ηγηθεί. Το ζήτημα του ηγεμόνα είναι να γίνει αποδεκτός. Επειδή τον ψήφισαν 50.000 άνθρωποι σημαίνει κάτι;», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την παραμονή του στο κόμμα ο ίδιος δήλωσε: «Το αν θα μείνω στο κόμμα θα κριθεί από την πορεία της πολιτικής που θα έχει ο χώρος αυτός. Με αυτήν την πολιτική δεν νομίζω να μπορεί να μείνει ενωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κρίση ηγεσίας. Για μένα είναι μεταβατικός αυτός ο αρχηγός».

«Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ηττήθηκε επειδή άσκησε πολιτικές ήττας και ορισμένοι έχουν την αυταπάτη ότι θα δικαιώσουν τις πολίτικές ήττες, αυτό επιχειρείται τώρα από ορισμένους, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις φάρσες», σημείωσε.

