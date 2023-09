Πολιτική

Τσίπρας σε Κασσελάκη: Να δώσουμε ελπίδα στην κοινωνία με ενότητα

Στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού στη Βουλή βρέθηκε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Συνοδεία του Ευάγγελου Αποστολάκη έφτασε στη Βουλή λίγα λεπτά μετά τις 12:00 ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης.

Εκεί τον υποδέχθηκε θερμά ο Αλέξης Τσίπρας, που το έδωσε την ευχή να είναι «σιδεροκέφαλος».

«Να χαρείς αυτές τις μέρες δίχως ενοχές, διότι όποιος μπαίνει στην πολιτική, οι χαρές δεν είναι περίσσιες και οι δυσκολίες είναι πολλές. Να τις χαρείς και μετά να αφοσιωθείς στην παρακαταθήκη που είναι μεγάλη», είπε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο διάδοχό του και συμπλήρωσε:

«Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δυσκολία και πρέπει να δώσουμε ελπίδα με ενότητα».

Στάθηκε μάλιστα, σε μία δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη ότι, «ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος», με τον ίδιο να δηλώνει πως, «έτσι είναι στους συντρόφους».

Το «πηγαδάκι» Τσίπρα με τους δημοσιογράφους

Του ευχηθήκατε «σιδεροκέφαλος» ανέφεραν οι δημοσιογράφοι σε πηγαδάκι με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή να απαντά «η πολιτική είναι events my dear, όπως έλεγε ο Τσώρτσιλ», μετά το πέρας της συνάντησης του με τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Δε θα σας αφήσουμε να πλήξετε, όχι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ» σχολίασε ερωτηθείς για τα εσωκομματικά και «Θα με βλέπετε συχνά, εδώ είναι το γραφείο μου» απάντησε για την παρουσία του από εδώ και στα εξής.

Ερωτηθείς για τον Στέφανο Κασσελάκη, «Του κάνατε ταχύρρυθμο;» είπαν οι δημοσιογράφοι στον κ. Τσίπρα που απάντησε πως «Μαθαίνει γρήγορα». Ακόμη είπε πως, «δεν είναι υπουργείο να κάνουμε παράδοση παραλαβή. Τι να του δώσω; του έδωσα το "βαλιτσάκι" με τους κωδικούς των πυρηνικών» είπε ο κ. Τσίπρας αστειευόμενος και σε σχόλιο δημοσιογράφου πως το θέμα είναι αν θα έχουμε πυρηνική έκρηξη, «Κανένα δε θα ωφελούσε, δε νομίζω» αντέτεινε ο κ. Τσίπρας.

Τέλος, για το εάν θα πάει απόψε στο γήπεδο, «Αυτό είναι όντως ένα σοβαρό ερώτημα. Να δούμε, αν θα διαβάσει νωρίς ο μικρός», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του αναφέρει πως "θα κρατήσει την παρακαταθήκη".

