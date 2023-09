Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Αφροδίτη κι οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Για καλές ημέρες στην αρχή της εβδομάδας και μεταστροφή της κατάστασης στο τέλος της, έκανε λόγο την Δευτέρα η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως συμβούλευσε η αστρολόγος, «Προσπαθήστε να ρυθμίσετε την επικοινωνία και τα επαγγελματικά σας όσο η Σελήνη είναι στον Ταύρο»

«Το τέλος της εβδομαδας θα είναι διαφορετικό, με απροσμενα γεονότα στα συναιθηματικά και στα οικονομία. Η Αφροδίτη που ρυθμιζει τα οικονομικά και τα συναθηματικά θα έχει καλά νέα το επομενο διήμερο, όμως αλλάζει η κατάσταση μετά, έχουμε και μια πανσέληνο εκεί», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





