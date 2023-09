Πολιτική

Κακοκαιρία “Elias”: Ενημέρωση Μητσοτάκη από το Συντονιστικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα είναι ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη Θεσσαλία.

-

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενημερώθηκε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, για τη νέα επιδείνωση των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν τις πληγείσες από την κακοκαιρία «Daniel» περιοχές.

Ήδη στη Θεσσαλία βρίσκεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενώ λόγω των επικείμενων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Σημειώνεται, ότι στην περιοχή επιχειρούν και βρίσκονται σε ετοιμότητα ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Daniel» επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, λειτουργεί κανονικά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 25.000 οριστικοποιημένες αιτήσεις, ενώ έχουν γίνει και 4.889 προσωρινές αιτήσεις. Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη καταβολή κρατικής ενίσχυσης προς τους πληγέντες.

Παράλληλα προχωρούν και οι αυτοψίες και καταγραφές από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής με εντατικούς ρυθμούς, καθώς μέχρι χθες, Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 17.100 αυτοψίες και έλεγχοι (απογραφικοί έλεγχοι και επανέλεγχοι κτιρίων) σε 223 κοινότητες στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ θα παραμείνουν κλειστές και σχολικές μονάδες στη Φθιώτιδα. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τα ζητήματα της δημόσιας υγείας και για τις άμεσες ανάγκες του πρωτογενούς τομέα.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιάννης Μπρατάκος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Μύρων Φλουρής, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο διοικητής Α' Στρατιάς, αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Πάτρα: Σκοτώθηκαν 3χρονο παιδί και ο παππούς του (εικόνες)

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πληρωμές με αλλαγές για τους συνταξιούχους

Κακοκαιρία “Elias”: βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Δευτέρα