"Η Μάγισσα": Ο Τάσος Νούσιας στο "Πρωινό για την "κινηματογραφική" σειρά του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε ο ηθοποιός στον Γιώργο Λιάγκα για την μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή στην Ελλάδα, τα σκηνικά και την ατμόσφαιρα εποχής που θα "ζωντανέψουν' στις οθόενες μας.

Με πολύ πάθος, δυνατές ερμηνείες, εντυπωσιακά γυρίσματα, την μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση και την αξεπέραστη αισθητική των συντελεστών της, "Η Μάγισσα" έρχεται στον ΑΝΤ1 για να μαγνητίσει και να "ταξιδέψει" τους τηλεθεατές.

Το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα, ο εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, Τάσος Νούσιας, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την τηλεοπτική παραγωγή αξιώσεων, όπως είπε, δηλώνοντας σίγουρος ότι θα καθηλώσει και θα κρατήσει αμείωτο μέχρι του τέλους της, το ενδιαφέρον όποιου παρακολουθήσει το πρώτο επεισδόδιο της, διάρκειας 90 λεπτών, απόψε στον ΑΝΤ1.

Ο Τάσος Νούσιας αναφέρθηκε στο σκηνικό εποχής, τον οπλισμό που πρέπει να φέρει υποδυόμενος τον πειρατή λέγοντας χαρακτηριστικά "ειναι πολλά κιλά, αναρωτιέμαι πώς πολεμούσαν τότε!", ενώ μίλησε και για τον ρόλο τουτ ως 'πατριάρχη" μιας οικογένειας στην Μάνη του 1817.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την συνέντευξη του Τάσου Νούσια στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1:





Ο σκηνοθέτης της πολυαναμενόμενης σειράς, Λευτέρης Χαρίτος και η πρωταγωνίστριά της, Έλλη Τρίγγου, μίλησαν την Κυριακή στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στην Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Η Μάγισσα» είναι μια υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, η μεγαλύτερη της χρονιάς, με κινηματογραφική ματιά, σημαντικούς ηθοποιούς και καταξιωμένους συντελεστές. Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

Η πολυαναμενόμενη σειρά φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία και θα ξετυλίξει έναν μύθο που θα συγκλονίσει.





Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817… Δύο αντίπαλες πατριές, του Καπεταναίου Λάσκαρη και του Γερακάρη, είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους. Η εξαφάνιση, όμως, του μόλις 40 ημερών εγγονιού των δύο οικογενειών, θα ταράξει την εύθραυστη ισορροπία της σχέσης τους. Ποιος κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση του βρέφους; Οι οικογένειες ξεσηκώνονται και ψάχνουν παντού.

Με το πρώτο φως της αυγής, η νεαρή υπηρέτρια των Λασκαραίων, η Θεοφανώ, θα οδηγηθεί από ένα όραμα στις όχθες του ποταμού της Άρνας… Τι έχει συμβεί; Τι είναι αυτό που θα έρθει στο φως και θα αποκαλύψει καλά κρυμμένα μυστικά από το παρελθόν, που μπορεί να οδηγήσουν σε αλληλοσπαραγμό;

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία : Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας : Βασίλης Κασβίκης

: Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής : Θοδωρής Κόντος

: Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής:JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

