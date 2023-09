Πολιτική

Μαρινάκης για Κασσελάκη: Συγχαρητήρια με “καρφιά”

Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για την εκλογή Κασσελάκη, η επερχόμενη κακοκαιρία και η ενίσχυση σε προσωπικούς βοηθούς, στο επίκεντρο της ενημέρωσης των συντακτών.

«Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό με το συντονιστικό κέντρο στη Λάρισα για την ενημέρωση και τον συντονισμό των ενεργειών των συναρμόδιων φορέων ενόψει του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ αλλά και την πορεία αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Ντάνιελ, την πρόοδο στην καταβολή των αποζημιώσεων και την ενημέρωση για την υγειονομική κατάσταση στη Θεσσαλία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε ότι σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα λειτουργήσουν κατά περίπτωση οι δημόσιες υπηρεσίες στην περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και το μάθημα θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης, με εξαίρεση τα σχολεία των περιοχών Παλαμά, Φαρκαδόνας, Μεγάλων Καλυβίων, Φαλάνης, εργατικών κατοικιών Γιάννουλης, Αρμενίου και Κυψέλης όπου οι συνθήκες εκεί δεν συμβάλουν προς το παρόν στην ψηφιακή επικοινωνία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Πρόσθεσε επίσης και σχολεία στο νομό Φθιώτιδας που επίσης αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά.

«Στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός και συνεργεία των ΟΤΑ πραγματοποιούν καθαρισμούς σε ποτάμια, ρέμματα και φρεάτια και αποκαθιστούν αναχώματα», διαβεβαίωσε ο κ. Μαρινάκης. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛΑΣ που επιχειρούν ή έχουν τεθεί σε ετοιμότητα σε περιοχές της Θεσσαλίας καθώς και στα πλοία και εναέρια μέσα που επίσης βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, όπως και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Παρέθεσε στη συνέχεια επίσης αναλυτικά δυναμικό και μέσα που έχουν κινητοποιηθεί καθώς και παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο ορεινό και πεδινό δίκτυο.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την ενεργοποίηση ήδη από χθες του μηνύματος 112. «Οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην περιοχή της Θεσσαλίας είναι ακόμα νωπές. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε ετοιμότητα με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της, στην πρώτη γραμμή του πεδίου με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και των κρίσιμων υποδομών», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι προχωρά με εντατικούς ρυθμούς, ταχύτερους σε σχέση με ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα η διαδικασία της κρατικής αρωγής και της χορήγησης ενισχύσεων και αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πλημμύρες. Ανέφερε ότι στην ειδική πλατφόρμα έχουν ήδη καταχωρηθεί περισσότερες από 25.000 οριστικές αιτήσεις ενώ οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν ξεπεράσει τις 17.000 και συνεχίζονται.

Έκανε μνεία επίσης στις νέες πληρωμές πρώτης αρωγής που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προς τους πληγέντες από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας.

«Είναι πρωταρχικός στόχος της Κυβέρνησης η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν. Βρισκόμαστε και θα βρισκόμαστε στο πλευρό τους ώστε να χτίσουν ξανά όσα έχασαν», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη λειτουργία από σήμερα το πρωί της πλατφόρμα id.gov.gr για τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας. «Η Ελλάδα κάνει το επόμενο βήμα στην ασφάλεια των πολιτών της ανταποκρινόμενη στον ευρωπαϊκό κανονισμό, αλλά και στις απαιτήσεις διεθνών φορέων. Η χώρα μας εναρμονίζεται με την υπόλοιπη Ευρώπη, διευκολύνει την καθημερινότητα, τις συναλλαγές, τις μετακινήσεις και τη ζωή των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και υποστηρίζοντας τη συνύπαρξη μας στο πλαίσιο της ευνομούμενης κοινωνίας και του κράτους δικαίου», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασχολήθηκε επίσης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με το διπλασιασμό του προσωπικού παράλληλης στήριξης των μαθητών, με προσλήψεις εκπαιδευτικών, ειδικού βοηθητικού προσωπικού και νοσηλευτών.

Είπε ακόμη ότι «ενισχύεται το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με την επέκτασή του σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας να καλύπτει τις ανάγκες των συμπολιτών μας με τελικό στόχο τους 1.000 ωφελούμενους».

Υπογράμμισε πως «η ανεξάρτητη διαβίωση για άτομα με αναπηρία είναι μία δέσμευση που έγινε πράξη και μέσω του θεσμού του προσωπικού βοηθού, μιας δωρεάν υπηρεσίας που το κράτος παρέχει προκειμένου άτομα με αναπηρία να εξασφαλίσουν τη κοινωνική τους αυτονομία και την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας. Βασική δέσμευση της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού είναι πως κανένας συμπολίτης μας δεν μένει πίσω και ειδικά εκείνοι που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως αύριο Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό.

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ στις αρχές Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί και νέα συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω πολλών θεμάτων που υπάρχουν στην ατζέντα. Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στις 14:00

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την νίκη του Στέφανου Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε τα εξής: «Έγινε από το πρωί προσπάθεια επικοινωνίας από τον πρωθυπουργό στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και κλειστηκε τηλεφωνικό ραντεβού στις 2 μ.μ. για να τον συγχαρεί και να τον καλέσει σε συνάντηση. Να τον συγχαρώ και εγώ και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Μακάρι επιτέλους η χώρα μας να αποκτήσει σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Η αντιπαράθεσή μας θα είναι πολιτική. Ελπίζουμε να φύγει από τη λογική της τοξικότητας. Η προεκλογική συμπόρευσή του με εκφραστές τοξικού λόγου μας κάνει να έχουμε αμφιβολίες. Στο κοινοβούλιο προτείνονται και ψηφίζονται οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Η απουσία του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης συνιστά θεσμικό μειονέκτημα. Όπως και να έχει, δουλειά της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να ακούει την κοινωνία και να είναι αποτελεσματική για το καλό των πολιτών».

Σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Η αποτίμηση του μεγέθους φαινομένου Ντάνιελ έγινε με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Προφανώς είχε ένταση και συνολικό νερό πολλαπλάσιο του Ιανού. Υπάρχουν προβλέψεις για φαινόμενα τις επόμενες ημέρες. Δική μας δουλειά δεν είναι να κάνουμε προβλέψεις αλλά να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι. Ο κρατικός μηχανισμός είναι εκεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ζούμε μία νέα πραγματικότητα».

«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πιο έντονο φυσικό φαινόμενο εδώ και πολλά εκατοντάδες χρόνια και κάνει πράξεις για την αποζημίωση των πληγέντων, να προχωρήσουν τα έργα. Υπάρχουν δυστυχώς στιγμές έντασης. Κατανοούμε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται οργισμένοι αλλά το να επιτίθενται κάποιοι στους αστυνομικούς δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα. Σίγουρα κανένας δεν μπορεί να μπει στη θέση αυτών που πέρασαν όσα πέρασαν αλλά δεν χρειάζεται να στοχοποιούμε την αστυνομία. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενέργεια υπέρμετρα αξιολογείται», απάντησε σε ερώτηση για τη χρήση χημικών σε διαδηλωτές στη Θεσσαλία.

«Η αποκατάσταση των πληγέντων χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Μία είναι η διαδικασία της αρωγής. Μια άλλη κατηγορία είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών. Έχουν γίνει πολλές αιτήσεις, γίνονται αυτοψίες. Για να ξέρουμε το συνολικό ποσό πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία», απάντησε για το ύψος των αποζημιώσεων.

Για την task force από την ΕΕ ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως αμέσως μόλις τελείωσε η συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Κομισιόν ξεκίνησαν να εργάζονται ώστε να υλοποιηθεί αυτό που συμφωνήθηκε. «Όσα συμφωνήθηκαν θα υλοποιηθούν», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά δημοσίευμα που αφορά τα μηχανήματα συλλογής νεκρών ζώων , ο κ. Μαρινάκης το διέψευσε. «Δεν ισχύει το δημοσίευμα. Προχωρά η διαδικασία. Υπάρχουν περιοχές που ακόμα δεν είναι προσβάσιμες», ανέφερε.

Για το νομοσχέδιο του υπουργείου εργασίας και την αιτίαση ότι θα αυξήσει τη φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες απάντησε πως όσο η χώρα έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε θα επιβάλλονται, ούτε θα αυξάνονται φόροι. «Σίγουρα υπάρχει ένα ζήτημα φορολογικής δικαιοσύνης. Το ζητούμενο αυτό πρέπει να αποκατασταθεί. Πρέπει να γίνει άμεσα για να μην πληρώνουν άλλοι περισσότερα από αυτά που τους αναλογούν. Μην περιμένετε από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση καινούργιους φόρους. Η κατεύθυνσή μας είναι να μειώνουμε φόρους αλλά σίγουρα όσα ακούστηκαν στη ΔΕΘ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα γίνουν πράξη στο ακέραιο».

Για το θέμα της αισχροκέρδειας και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει είσπραξη άμεσα και άλλες που δεν προβλέπεται άμεσα. «Όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Σκρέκας θα κρίνονται καθημερινά. Δεν πρόκειται να εξαντληθούν σε έναν-δύο μήνες. Η αντιμετώπιση της κυβέρνησης θα είναι διαρκής», συμπλήρωσε.

Για τα περί συμφωνίας με την Τουρκία στο μεταναστευτικό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι όπως τόνισε ο πρωθυπουργός όσο καλά και να λειτουργεί το ελληνικό κράτος το πρόβλημα δεν θα λυθεί αν δεν υπάρξει συνεργασία εκτός συνόρων. Με την Τουρκία είπε ότι θέλουμε και μπορούμε να συνεργαστούμε. «Είναι δεδομένο ότι είναι καθοριστικής σημασίας το χτύπημα στη ρίζα, οι παράνομοι διακινητές και βέβαια η συνολική διαχείριση των ροών και οι επιστροφές», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και αν τηρείται ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν όταν καταστεί εφικτό. Επί τη βάση αυτής της συμφωνίας ο στόχος είναι να υπάρχει συνεργασία με την Τουρκία, δηλαδή της Ευρώπης με την Τουρκία, για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που φαίνεται ότι εντείνεται. Η πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αποδίδει. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να λειτουργούμε κατόπιν εορτής ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα προληπτικά».

Ερωτηθείς αν υπάρχει διάσταση Αθήνας και Λευκωσίας για την ηλεκτρονική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης απάντησε αρνητικά.

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο φέρεται ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος να έκανε ένα οργισμένος τηλεφώνημα στον πρωθυπουργό για το θέμα των νέων ταυτοτήτων ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Το δημοσίευμα αυτό είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας. Το διαψεύδουμε κατηγορηματικά».





