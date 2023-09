Πολιτική

Μητσοτάκης - Κασσελάκης έκλεισαν ραντεβού στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό είχε ο νεοεκλγείς Αρχηγός της Αξιωματικη΄ς Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γύρω στις 14:00 της Δευτέρας, τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον συνεχάρη για τη νίκη του και τον κάλεσε να συναντηθούν τις επόμενες ημέρες. Όποτε οριστεί να γίνει το ραντεβού, αυτό θα λάβει χώρα στην Βουλη.

"Καρφιά" από τον Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την νίκη του Στέφανου Κασσελάκη στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε τα εξής: «Να τον συγχαρώ και εγώ και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Μακάρι επιτέλους η χώρα μας να αποκτήσει σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Η αντιπαράθεσή μας θα είναι πολιτική. Ελπίζουμε να φύγει από τη λογική της τοξικότητας. Η προεκλογική συμπόρευσή του με εκφραστές τοξικού λόγου μας κάνει να έχουμε αμφιβολίες. Στο κοινοβούλιο προτείνονται και ψηφίζονται οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Η απουσία του αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης συνιστά θεσμικό μειονέκτημα. Όπως και να έχει, δουλειά της κυβέρνησης είναι να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, να ακούει την κοινωνία και να είναι αποτελεσματική για το καλό των πολιτών».

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, «Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνομίλησε προ ολίγου τηλεφωνικά με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη. Τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης συναντήθηκε στην Βουλή με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον υποδέχθηκε θερμά και του έδωσε την ευχή να είναι «σιδεροκέφαλος».

«Να χαρείς αυτές τις μέρες δίχως ενοχές, διότι όποιος μπαίνει στην πολιτική, οι χαρές δεν είναι περίσσιες και οι δυσκολίες είναι πολλές. Να τις χαρείς και μετά να αφοσιωθείς στην παρακαταθήκη που είναι μεγάλη», είπε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο διάδοχό του και συμπλήρωσε «Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε δυσκολία και πρέπει να δώσουμε ελπίδα με ενότητα».

Στάθηκε μάλιστα, σε μία δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη ότι, «ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι πρώτος», με τον ίδιο να δηλώνει πως, «έτσι είναι στους συντρόφους».

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Τροχαίο στην Πάτρα: Πέθανε και η οδηγός - Θρήνος για παππού και 3χρονο εγγονό

Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τις αιτήσεις