Τσίπρας για ΣΥΡΙΖΑ: Μια “πυρηνική έκρηξη” δεν θα ωφελούσε κανέναν!

Ο χιουμοριστικός διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με τους δημοσιογράφους και η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, μετά τη συνάντησή τους.

Ευδιάθετος και χαλαρός εμφανίστηκε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στο νέο του γραφείο στη Βουλή, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με το νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανο Κασσελάκη.

«Του ευχηθήκατε σιδεροκέφαλος. Το κατάλαβε;» τον ρώτησε δημοσιογράφος.

«Η πολιτική είναι events my dear, όπως έλεγε ο Τσόρτσιλ. Δεν θα σας αφήσουμε να πλήξετε. Όχι εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ», απάντησε χαριτολογώντας ο πρώην επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Του κάνατε ταχύρρυθμα;» σχολίασε δημοσιογράφος.

«Μαθαίνει γρήγορα…», είπε γελώντας.

Και η συζήτηση συνεχίστηκε ως εξής, με τον κ. Τσίπρα να απαντά στις ερωτήσεις με διάθεση χαλαρή και με χιούμορ.

Δημοσιογράφος: Έγινε παράδοση-παραλαβή…

Αλ.Τσίπρας: Δεν είναι υπουργείο να κάνουμε παράδοση παραλαβή. Τι να του δώσω; Του έδωσα το "βαλιτσακι" με τους κωδικούς των πυρηνικών.

Δημοσιογράφος: Το θέμα είναι αν θα έχουμε πυρηνική έκρηξη…

Αλ.Τσίπρας: Κανέναν δεν θα ωφελούσε, δεν νομίζω...

Δημοσιογράφος: Θα πάτε απόψε στο γήπεδο;

Αλ.Τσίπρας: Αυτό είναι όντως ένα σοβαρό ερώτημα. Να δούμε, αν θα διαβάσει νωρίς ο μικρός.

Κλείνοντας τη σύντομη συνομιλία που είχε με τους δημοσιογράφους ανέφερε ότι θα είναι πολύ συχνά στη Βουλή, συμπληρώνοντας ότι «αυτό είναι το γραφείο μου».

Η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη ήρθε μέσω ανάρτησής του, ενώ μετά το πέρας της συνάντησης στη Βουλή, πήγε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου.

