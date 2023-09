Καιρός

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Τρίτη

Πού θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, σε τι ένταση θα πνέουν οι κατά τόπους άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού από την ΕΜΥ, για την Τρίτη 26.09.2023 προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Μακεδονίας και της Θράκης) και προς τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν: στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας), στη Στερεά (στους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Βοιωτίας) και στην Ήπειρο (στους νομούς ’ρτας και Πρέβεζας). Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση 2 με 3 βαθμούς σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα δυτικά τους 24-26 και στα ανατολικά τους 28 με 31 βαθμούς κελσίου.

Στην Αττική, αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά από τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα ποικίλλει ανά περιοχή. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα νότια τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής προβλέπεται να σημειωθούν στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα ηπειρωτικά και από τις βραδινές ώρες στη βόρεια Εύβοια.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα δούμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Κρήτη όπου από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν στα δυτικά και σποραδικές καταιγίδες. Ο άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, περιμένουμε αραιές νεφώσεις.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη..

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα περιλαμβάνει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Για την Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), τις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς τις δυτικές Κυκλάδες. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στο νομό Καρδίτσας, στα ανατολικά τμήματα του νομού Μαγνησίας, στο νομό Φθιώτιδας και στη βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ, βαθμιαία όμως στα νότια πελάγη θα στραφούν σε νότιους ενώ στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά τους 24 με 26 και στα ανατολικά τους 28 με 30 βαθμούς κελσίου.

