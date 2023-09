Αθλητικά

Ο Μάρκους Μπεργκ “κρέμασε” τα παπούτσια του

Ο Μάρκους Μπεργκ αποσύρεται από την αγωνιστική δράση, σε ηλικία 37 ετών. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού το ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του τελευταίου συλλόγου της καριέρας του, της Γκέτεμποργκ.

«179 αγώνες, 71 γκολ και αμέτρητες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε Μάρκους Μπεργκ για όλα όσα έκανες για την Γκέτεμποργκ», ανέφερε η ανάρτηση της σουηδικής ομάδας.

Στην ίδια ανακοίνωση φιλοξενείται και η ακόλουθη δήλωση του μεγάλου Σουηδού σκόρερ, «Ήταν τιμή για μένα. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για όλα όσα βίωσα σε αυτό τον σύλλογο. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα, σκέφτηκα πολλά πράγματα τις τελευταίες μέρες. Η Γκέτεμποργκ σημαίνει πολλά για μένα και την καριέρα μου. Ήταν προφανές πως θα επιστρέψω στο σπίτι μου, και γι΄ αυτό είναι τόσο σκληρό όταν αυτό τελειώνει».

Ο Μπεργκ φόρεσε με πολύ μεγάλη επιτυχία τη φανέλα με το «τριφύλλι» κατά την τετραετία 2013-2017, μετρώντας 151 εμφανίσεις και 95 γκολ.

Ο αποχαιρετισμός του στο σύλλογο τού Γκέτεμποργκ θα γίνει στις 7 Οκτωβρίου, στην εντός έδρας αναμέτρηση πρωταθλήματος με την Σίριους.

