Κοινωνία

Πειραιάς - Εργατικό ατύχημα: Στον Εισαγγελέα οι υπεύθυνοι του πλοίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και πότε θα απολογηθούν ενώπιον τον αρμόδιων Αρχών.

-

Την Τρίτη αναμένεται να προσαχθούν στην Εισαγγελία Πειραιώς στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ο πλοίαρχος, ο ύπαρχος και ο λοστρόμος του ταχύπλοου καταμαράν, Speed runner jet, μετά την πτώση δύο ναυτικών στη θάλασσα κατά τη διάρκεια καθαρισμού του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα η κατηγορία με την οποία κρατούνται είναι σωματική βλάβη από αμέλεια.

Τη πλήρη διερεύνηση του περιστατικού με τους δύο ναυτικούς που έπεσαν στη θάλασσα και τη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας σε όλα τα πλοία της ακτοπλοϊας ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ενωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Μαγείρων. Επίσης τη διερεύνση του συμβάντος ζητεί και η Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)