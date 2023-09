Πολιτική

Πέτρος Παππάς στον ΑΝΤ1: Ο Κασσελάκης ξανάφερε την ελπίδα στον ΣΥΡΙΖΑ και την κοινωνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής Κιλκίς με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ότι «θα πάμε μπροστά με όσους μπορούν και θέλουν». «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια άλλη ιστορική συγκυρία από αυτή του 2012», συμπλήρωσε.

-

«Η εκλογή για το ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράτξη σημαίνει αλλαγή σελίδας και άλμα προς τα μέλλον» σημείωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Παππάς, μιλώντας τη Δευτέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι «Η σύγχρονη αριστερά αλλάζει, εκφράζει νέες ανάγκες ανθρώπων, και χωρά ανθρώπους και ιδέες που μέχρι πριν δε χωρούσε».

Μιλώντας για το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, ο κ. Παππάς εξήρε τις πολιτικές και επικοινωνιακές ικανότητές του και μίλησε για έναν πολιτικό κατάλληλο για την ασφαλή και νικηφόρα καθοδήγηση του κόμματος τα επόμενα χρόνια. «Ο κ. Κασσελάκης κάλυψε το κενό ελπίδας και έδωσε λύση την περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενωμένοι θα προχωρήσουμε με όσους μπορούν και θέλουν να κάνουν το άλμα μπροστά στο οποίο προαναφέρθηκα», σημείωσε με νόημα ο κ. Παππάς.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διάσπασης του κόμματος, ο βουλευτής διευκρίνισε ότι το ενδιαφέρον της νέας ηγεσίας είναι να μην υπάρξει διάσπαση στη βάση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάρλα - Μητέρα 43χρονου: Τι κακό, Θεέ μου, έπεσε στο σπιτικό μας...

Μελίνα Παρασκάκη: Καταδικάστηκε η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της 4χρονης

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης από 15χρονες μαθήτριες στο ίδιο σχολείο (εικόνες)