Θεσσαλονίκη: Φωτιά κοντά στην 113 Πτέρυγα Μάχης

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο με ξερά χόρτα και προκάλεσε την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα στο σημείο και να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα κοντά στην 113 Πτέρυγα Μάχης, στην περιοχή της Περαίας.

Επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς τρία υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, ένα εθελοντικό όχημα και επτά πυροσβέστες.

