“Daniel” στη Θεσσαλία - Ασθένειες: “Επιμένουν” γαστρεντερίτιδες και λοιμώξεις, νέα κρούσματα λεπτοσπείρωσης

Τι συνέστησαν οι ειδικοί στο Συντονιστικό της Λάρισας, προς όσους πολίτες εμφανίσουν συμπτώματα.

Μία συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε οικισμό πληγείσας περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχει παρατηρηθεί το τελευταίο εικοσιτετράωρο, όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Υπουργείου Υγείας, Φώτης Σερέτης, σε ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα. Ειδικότερα, όπως είπε, μέχρι τώρα, με βάση τα καταγεγραμμένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας έχει παρατηρηθεί μία συρροή πολλών κρουσμάτων σε οικισμό πληγείσας περιοχής στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2023, και προσέθεσε ότι πραγματοποιήθηκε επί τόπου εκτίμηση στον συγκεκριμένο οικισμό, ελήφθησαν περιβαλλοντολογικά δείγματα και ανευρέθη ένα συγγενικό πρόσωπο με κλινική εικόνα γαστρεντερίτιδας, στο οποίο έγινε σύσταση για κλινική εκτίμηση.

Επιπλέον ο κ. Σερέτης τόνισε ότι μέσω του δικτύου συνδρομικής επιδημιολογικής επιτήρησης, διάγνωσης και καταγραφής αναπνευστικών λοιμώξεων και λοιμώξεων γαστρεντερικού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το τελευταίο 24ωρο, καταμετρήθηκαν 1.348 προσελεύσεις στα ΤΕΠ των υπό επιτήρηση μονάδων υγείας. Από τις προσελεύσεις αυτές, όπως είπε, οι 48 έχουν καταγραφεί ως λοίμωξη του γαστρεντερικού και οι 86 ως λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Από τις 86 λοιμώξεις του αναπνευστικού οι 37 είχαν θετικό έλεγχο για SARS CoV-2, σε ένα ποσοστό 43%. Συνολικά, λοιπόν, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν τρεις νέες νοσηλείες λόγω γαστρεντερίτιδας και 16 λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος. Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν τρεις θετικές μοριακές μέθοδοι, μια σε δείγμα γαστρεντερικού όπου ανευρέθη εντεροπαθογόνο και δύο σε δείγματα αναπνευστικού όπου ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό SARS. Παράλληλα ο κ. Σερέτης υπογράμμισε ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος πιθανώς να οφείλεται στην αύξηση της θετικότητας SARS-CoV-2 που παρατηρείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως και στις περισσότερες Περιφέρειες της Επικράτειας. Ο κ. Σερέτης ανέφερε ότι το δίκτυο συνδρομικής επιτήρησης συνεχίζει να καταγράφει καθημερινά τα κρούσματα λοίμωξης γαστρεντερικού και αναπνευστικού συστήματος των υπό επιτήρηση μονάδων υγείας.

Όσον αφορά τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης, όπως είπε, το τελευταίο 24ωρο εστάλη έλεγχος δειγμάτων που έχουν ληφθεί από επτά άτομα για λεπτοσπείρωση, με ένα από αυτά να καταγράφεται και να κατατάσσεται σαν πιθανό κρούσμα. «Δεν έχουμε προς το παρόν άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης», υπογράμμισε. Αναφορικά με αυτό το θέμα, ο κ. Σερέτης επισήμανε: «Θα πρέπει οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πληγεί και διαμένουν στις πλημμυροπαθείς περιοχές, όταν εμφανίσουν συμπτώματα τα οποία είναι πιθανά για την εκδήλωση της λεπτοσπείρωσης, όπως είναι πυρετός, ρίγος, κόκκινα μάτια, πόνοι στους μυς, καθώς και κεφαλαλγίες, να προστρέχουν αμέσως στους γιατρούς της δομής μας και σε ιδιώτες γιατρούς, έτσι ώστε να έχουμε μία έγκαιρη διάγνωση της νόσου για να μπορέσουμε να έχουμε την κατάλληλη θεραπεία».βΕπίσης, όπως σημείωσε, το Συντονιστικό ενημερώθηκε για τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης σε αδέσποτους σκύλους που περισυνέλεξε η φιλοζωική εταιρεία. «Παρακαλούμε τους Δήμους, λοιπόν, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες να μεριμνήσουν για τη διαχείριση των αδέσποτων σκύλων, οι οποίοι ενδεχομένως να μολύνονται μέσω της επαφής από τα μολυσμένα νερά», τόνισε.

Παράλληλα σημείωσε ότι συνεχίζεται η εκστρατεία εμβολιασμού έναντι του τετάνου και της ηπατίτιδας Α στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσέθεσε ότι μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.378 εμβολιασμοί έναντι του τετάνου και 131 εμβολιασμοί σε παιδιά ειδικών πληθυσμών με το εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Α.

Αρκετά χωριά βρέθηκαν με ακατάλληλο νερό

Όσον αφορά το δίκτυο ελέγχου της υδροδότησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως είπε, μέχρι τις 25/9 στις 08:00 το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί 1.061 λήψεις δειγμάτων.

Οι αλλαγές που παρουσιάζονται σήμερα είναι:

Στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου το νερό κρίνεται ακατάλληλο για ολόκληρο το Δήμο .

. Στον Δήμο Τυρνάβου το νερό κρίνεται ακατάλληλο για τον οικισμό της Λυγαριάς .

. Στον Δήμο Κιλελέρ το νερό κρίνεται κατάλληλο για την τοπική κοινότητα Καλαμακίου .

. Στον Δήμο Αγιάς το νερό κρίνεται ακατάλληλο για την τοπική κοινότητα Αγιάς.

Όπως τόνισε, εκτός από τις αλλαγές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στους Δήμους Ζαγοράς-Μουρεσίου, Τυρνάβου, Κιλελέρ και Αγιάς, με τις υποσημειώσεις που επισημάνθηκαν, δεν υπάρχουν άλλες αλλαγές στα δίκτυα ύδρευσης και ισχύουν όσα έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη ενημέρωση.

Ακόμη, τόνισε ότι το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, πραγματοποιεί καθημερινά δειγματοληψίες στους Δήμους.

Αρνητικά τα δείγματα σε Ιό του Δυτικού Νείλου

Όσον αφορά το πλάνο εντομολογικής επιτήρησης, σήμερα, όπως είπε ο κ. Σερέτης, δεν διαγνώστηκαν νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία. Επιπλέον, επισήμανε ότι στο πλαίσιο της έκτακτης ενισχυμένης εντομολογικής επιτήρησης, συνεχίστηκε σήμερα ο έλεγχος συλλεχθέντων κουνουπιών από τις πληγείσες περιοχές. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 5.500 κουνούπια, τα οποία έχουν συλλεχθεί σε 106 δειγματοληψίες, την περίοδο 18 με 21 Σεπτεμβρίου, από 85 δειγματοληπτικούς σταθμούς. Από το σύνολο των συλλεχθέντων κουνουπιών που ταυτοποιήθηκαν, το 18% αφορούσε σε κουνούπια γένους Culex, οι οποίοι είναι και οι κύριοι δυνάμει διαβιβαστές του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. «Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου σε ομάδες κουνουπιών διαβιβαστών από 37 δειγματοληψίες, οι οποίες ήταν όλες αρνητικές», σημείωσε ο κ. Σερέτης.

Νερά για κολύμβηση

Όσον αφορά το δίκτυο ποιότητας υδάτων κολύμβησης, έχει σταλεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες. Στην Πιερία, όπως είπε, τα εργαστηριακά αποτελέσματα, μετά από τρεις συνεχόμενες δειγματοληψίες, συμμορφώνονται με τα νομοθετικά όρια και προσέθεσε ότι εντός νομοθετικών ορίων για δείγματα από ορισμένες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Σποράδων και Λάρισας.

Όστρακα

Όσον αφορά την ασφάλεια των οστρακοκαλλιεργητών, αναφορικά με τον έλεγχο των οστρακοκαλλιεργειών, σημείωσε ότι η εικόνα εξακολουθεί να παραμένει ίδια. «Η αρμόδια Υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τους οστρακοκαλλιεργητές, και προκύπτει ότι τα ύδατα των περιοχών παραγωγής οστράκων της Πιερίας και της Θεσσαλονίκης δεν παρουσιάζουν ορατή φερτή ύλη. Ωστόσο, προληπτικά έχει κλείσει μία ζώνη παραγωγής οστράκων στην Πιερία, που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Πηνειού, χωρίς όμως να επηρεάζει τις περιοχές αυτές», υπογράμμισε ο κ. Σερέτης.

