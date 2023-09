Αθλητικά

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Συλλήψεις οπαδών πριν τον αγώνα

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στους δύο νεαρούς κατά τη διάρκεια σωματικού ελέγχου.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία πριν την έναρξη του ποδοσφαιρικού αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο στάδιο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν κατά την διάρκεια των προελέγχων, που έκαναν οι αστυνομικοί, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους ναρκωτικά και φωτοβολίδες.

