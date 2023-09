Κοινωνία

Νέα Ιωνία - Τροχαίο δυστύχημα: Νεκρή οδηγός δικύκλου

Πώς έγινε η μοιραία σύγκρουση με τουριστικό λεωφορείο, η οποία τελικά κόστισε τη ζωή στην άτυχη γυναίκα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, μετά από σύγκρουση δικύκλου με τουριστικό λεωφορείο. Η οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, το ΕΚΑΒ τη διεκόμισε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και το βράδυ της ίδιας μέρας, η άτυχη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της και έχασε τη ζωή της.

Το δυστύχημα συνέβη στην οδό Καποδιστρίου λίγο πριν τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Κύμης. Για αρκετή ώρα έκλεισαν όλες οι λωρίδες κυκλοφορίες που είχαν κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός οχημάτων. Ακολούθως άνοιξε η μία λωρίδα προς τη Νέα Ιωνία, ενώ οχήματα διοχετεύθηκαν και σε παράδρομους. Αργότερα δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι δύο λωρίδες και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

