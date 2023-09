Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Το τελικό αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών

Πόσοι ψήφισαν την δεύτερη Κυριακή των εκλογών και τα τελικά ποσοστά για Κασσελάκη και Αχτσιόγλου.

Ανακοινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ –πλην δύο τμημάτων–, με τον Στέφανο Κασσελάκη να λαμβάνει 55,98% και την Έφη Αχτσιόγλου 44,02%.

Αναλυτικά, ψήφισαν 134.420 μέλη με 132.710 έγκυρα, από τα οποία τα 98,73 ήταν έγκυρα. Τα άκυρα-λευκά ήταν 1.710 από τα οποία, 1.056 λευκά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έλαβε 74.285 ψηφοδέλτια, δηλαδή 55,98%, και η Έφη Αχτσιόγλου έλαβε 58.425 ψηφοδέλτια, δηλαδή 44,02%.

