Πειραιάς - Bullying: Ξυλοδαρμός μαθητή έξω από το σχολείο του

Άγρια επίθεση σε βάρος του 12χρονου γιου της καταγγέλλει μητέρα μαθητή Γυμνασίου του Πειραιά. Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό.

Ένα νέο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (bullying) καταγράφηκε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.30 το μεσημέρι, αμέσως με το σχόλασμα, στο 10ο Γυμνάσιο Πειραιά.

Η μητέρα προχώρησε σε καταγγελία στην Ασφάλεια την επόμενη ημέρα, δίνοντας μάλιστα και βίντεο στους αστυνομικούς. Το βίντεο είναι λίγα λεπτά μετά την επίθεση που δέχθηκε ο 12χρονος γιος της και σε αυτό φαίνονται παιδιά να είναι από πάνω του, κάποια να φωνάζουν και να πραγματοποιούν κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον του.

Το πρωί της Τρίτης άνδρες της Ασφάλειας βρέθηκαν στο σχολείο προκειμένου να συλλέξουν επιπλέον στοιχεία από μαθητές, καθηγητές αλλά και γονείς, οι οποίοι δηλώνουν ανάστατοι από το περιστατικό.

Σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην ΕΡΤ πρόκειται να εκδώσουν σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό, μετά από ενημέρωση που θα έχουν από αστυνομία αλλά και τους διευθυντές του σχολείου.

