Life

Κασσελάκης: Ο χορός, η Χριστίνα και οι προσευχές στον Όσιο Δαυίδ για την ομοφυλοφιλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νέος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο του Λουκιανού Κηλαηδόνη, ενώ έκανε αποκαλύψεις για τις προσευχές του στον Όσιο Δαυίδ για να μην είναι γκέι.

-

Στον Λυκαβηττό και στη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Λουκιανό Κηλαηδόνη βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης διασκέδαζε και χόρευε στους ρυθμούς του τραγουδιού «Πού βαδίζουμε, κύριοι», το οποίο ερμήνευε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

Μαζί με τον Στέφανο Κασσελάκη ήταν ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ωστόσο στα στιγμιότυπα που απαθανατίστηκαν και αναπαρήχθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν διακρίνεται ο σύντροφος του, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Προσευχόμουν στον Όσιο Δαυίδ να μην είμαι γκέι»

Ο Στέφανος Κασσελάκης, σε δηλώσεις που έκανε για την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε ότι αντιλήφθηκε σε μεγάλη ηλικία ότι είναι ομοφυλόφιλος, με τον σύντροφο του Τάιλερ να είναι το πρώτο πρόσωπο που το έμαθε.

Σε συνέντευξη του στην «Καθημερινή», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό", ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε μεταξύ άλλων ότι είχε σχέση με μια κοπέλα που ονομάζονταν Χριστίνα, ενώ οι γονείς του δεν ήθελαν σε πρώτη φάση να συζητήσουν το γεγονός ότι του αρέσουν οι άντρες.

«Θυμάμαι την εποχή του πανεπιστημίου να έρχομαι εδώ στην Εύβοια, στο μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ που έχω βαπτιστεί και να προσεύχομαι να έχει καλά τους δικούς μου ανθρώπους και να μην είμαι γκέι. Ναι προσευχόμουν να μην είμαι γκέι. Δεν έχω καλές αναμνήσεις από την εφηβεία», είπε χαρακτηριστικά.

«Σκέφτομαι το πώς ήμουν στα 14 και δεν βλέπω ένα χαρούμενο και ανέμελο παιδί. Όταν ήμουν μικρός, επηρεασμένος και από τον μεγαλύτερο αδερφό μου, ακολουθούσα ένα πιο “μαθηματικό” πρότυπο, ας πούμε πιο “μονοκόμματο”. Μόνο όταν πήγα στο Phillips Academy, στη Βοστώνη, ανακάλυψα ότι μου αρέσουν και άλλα πράγματα, οι ξένες γλώσσες, για παράδειγμα, ή η ιστορία ή το ντιμπέιτ. Όλα αυτά με άνοιξαν ως άνθρωπο, έγινα εκπρόσωπος της μαθητικής μας κοινότητας, αν και βαθιά μέσα μου συνέχιζα να είμαι μάλλον ένας εσωστρεφής έφηβος», συμπλήρωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τεχνικός ασανσέρ” άρπαξε από ηλικιωμένη 250000 ευρώ!

Μελίνα Παρασκάκη: Η ανάρτηση της μητέρας της μετά την καταδίκη της αναισθησιολόγου

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)