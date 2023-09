Κόσμος

Γενί Σαφάκ: “έκλεισε” η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν

Στον απόηχο της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να συσφίξει τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ.

Συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την ημερήσια εφημερίδα της Άγκυρας Γενί Σαφάκ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμωνα με το δημοσίευμα, οι υπουργοί εξωτερικών των δύο κρατών Φιντάν και Μπλίνκεν θα συνεργαστούν στενότερα πριν από τη συνάντηση Ερντογάν–Μπάιντεν. Στην ίδια εφημερίδα γίνεται αναφορά και στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερνρογάν, και επισημαίνεται ότι «το γεγονός ότι η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο Τουρκικό Σπίτι στη Νέα Υόρκη είναι μια σημαντική συνθήκη που δεν πρέπει να αγνοηθεί».

Για τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν αναφέρεται ότι «στο τέλος και των δύο συναντήσεων προέκυψαν ενδείξεις ότι μια πιο θετική σχέση με την Ελλάδα θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα».

