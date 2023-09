Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: ο Άρης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα που η Σελήνη είναι στον Υδροχόο, που μας ωθεί να κάνουμε σχέδια για το μέλλον ή και για τον χειμώνα, ρίξτε τους τόνους», είπε η Λίτσα Πατέρα την Τρίτη, η στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «ο Ζυγός δείχνει την αρμονία στην σχέση. Όταν μπαίνει όμως ο Άρης, ο Θεός του πολέμου στον Ζυγό, τότε φέρνει ένταση στις σχέσεις και δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να αρπαχτούμε με τους άλλους».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





