Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: “Τόσα χρόνια στις θάλασσες γλίτωσα και παραλίγο να πνιγώ στη στεριά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική ιστορία 70χρονου ναυτικού που σώθηκε με μακροβούτι από το πλημμυρισμένο σπίτι του στον Πλατανιά Πηλίου.

-

Η ιστορία ενός 70χρονου ναυτικού από τον Πλατανιά Πηλίου, που σώθηκε όταν έκανε μακροβούτι και βγήκε από το πλημμυρισμένο σπίτι του, συγκλόνισε γιατρούς και νοσηλευτές στο Νοσοκομείο Βόλου.

Με δάκρυα στα μάτια γιατροί και νοσηλευτές, αποχαιρέτησαν χθες συγκινημένοι έναν 70χρονο ναυτικό από τον Πλατανιά του Νοτίου Πηλίου. Πήρε εξιτήριο και θα επιστρέψει στο χωριό του. Όχι στο σπίτι του γιατί αυτό καταστράφηκε από τις πρόσφατες πλημμύρες, αλλά σε σπίτι φίλου, που θα τον φιλοξενήσει μέχρι να ορθοποδήσει ξανά.

Η ιστορία του συγκίνησε από την πρώτη στιγμή όλο το προσωπικό στο Νοσοκομείο Βόλου. Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υψηλό πυρετό και σε μεγάλη εξάντληση, λίγες μέρες μετά την πρωτοφανή θεομηνία που ισοπέδωσε σχεδόν τον όμορφο Πλατανιά.

Ο ίδιος μαζί με τον αδερφό του έμεναν σε ένα σπίτι κοντά στο ρέμα που περνάει την περιοχή. Το νερό κάποια στιγμή έφτασε το ενάμιση μέτρο. Ο ίδιος και ο αδερφός του προσπαθούσαν να σωθούν. Ανέβηκαν πάνω στις ντουλάπες για να μπορέσουν να γλυτώσουν από τα ορμητικά νερά που έμπαιναν μέσα στο σπίτι. Επί ένα σχεδόν 24ωρο παρέμειναν μέσα στο νερό, εξαντλημένοι, δίχως ρεύμα, να περιμένουν κάποιον να τους σώσει.

«Πρώτη φορά σκέφτηκα γιατρέ ότι τόσα χρόνια ναυτικός και θα πνιγώ στη στεριά. Αυτό που ζήσαμε είναι ασύλληπτο. Δεν περιγράφεται με λόγια» είπε, στους γιατρούς εξιστορώντας τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε και πώς τελικά σώθηκε και δεν πνίγηκε τόσο εκείνος όσο και ο αδερφός του.

Όταν είδαν ότι πλέον ότι η στάθμη του νερού ανέβαινε ακόμη περισσότερο αποφάσισαν να το ρισκάρουν και να βγούνε έξω. Πως; «Με μακροβούτι βγήκαμε. Ευτυχώς ξέρουμε καλό μπάνιο. Μαζέψαμε ό,τι δυνάμεις είχαμε και αποφασίσαμε να το ρισκάρουμε. Ευτυχώς μάς βοήθησε ο Θεός», είπε ο ίδιος στους γιατρούς.

Για τον 70χρονο ναυτικό αυτό ήταν το πρώτο μέρος του εφιάλτη που βίωσε. Καταπονημένος καθώς ήταν φιλοξενήθηκε μαζί με τον αδερφό του σε ένα σπίτι φίλων. Αρχισε όμως να ανεβάζει υψηλό πυρετό. Αρχικά πίστευε ότι είχε κρυώσει. Έμεινε άλλωστε μέσα στο νερό περισσότερο από 24 ώρες. Μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και απ’ εκεί στο Νοσοκομείο Βόλου. Οι γιατροί στα Επείγοντα μόλις τον εξέτασαν έδωσαν εντολή να γίνει εισαγωγή. Ο πυρετός δεν έπεφτε και χρειαζόταν να λάβει αγωγή. Την επόμενη μέρα διαγνώστηκε και με κορονοϊό, κι όπως ήταν φυσικό μεταφέρθηκε σε μονάδα που έχει διαμορφωθεί για τους πάσχοντες με Covid-19.

Μετά από αρκετές ημέρες απομόνωσης μέχρι να μπορέσει να συνέλθει, οι μόνοι άνθρωποι που έβλεπε καθημερινά ήταν οι γιατροί της εφημερίας και οι νοσηλεύτριες βάρδιας. Όλοι τον αγάπησαν, διότι παρ’ όλη την ταλαιπωρία που υπέστη δεν έχασε καμία στιγμή το κουράγιο του. Αυτό που σίγουρα θα κάνει καιρό για να ξεπεράσει είναι οι μνήμες εκείνων των δύο ημερών της θεομηνίας, που παραλίγο να χάσει τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του.

Αυτές οι πληγές θα χρειαστεί καιρός για να επουλωθούν. Χθες, όταν του ανακοινώθηκε ότι θα πάρει εξιτήριο ενθουσιάστηκε. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές προσφέρθηκαν να τον συνδράμουν, επειδή το σπίτι του δεν είναι κατοικήσιμο. «Δεν χρειάζομαι τίποτα. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα με φιλοξενήσουν κάτι φίλοι. Μην ανησυχείτε», είπε με μία απλότητα και τους σκλάβωσε όλους.

Πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων

Παύλος Μπακογιάννης: δολοφονήθηκε σαν σήμερα από τον Δημήτρη Κουφοντίνα