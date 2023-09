Πολιτική

Κασσελάκης: Ο Φάμελλος παραμένει Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ (εικόνες)

Η ξενάγηση του νέου Προέδρου στα γραφεία του κόμματος και ο διάλογος μπροστά στις κάμερες.

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, είχε στη Βουλή ο νέος πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να συζητήσουν το θέματα λειτουργίας της Κ.Ο. την επόμενη ημέρα της αλλαγής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Κασσελάκης δήλωσε: «Έχουμε πολλή δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παράγει από εδώ και πέρα πολιτικές προτάσεις και μεταρρυθμίσεις και ως κόμμα και ως κοινοβουλευτική ομάδα αλλά κυρίως και ως μέρος της κοινωνίας.

Η κοινωνία θα είναι μέρος των λύσεων, διότι το έχει ανάγκη και η κοινωνία και η οικονομία και το μέλλον γενικά όλης της χώρας.

Ο Σωκράτης, ο Διονύσης και όλη η ομάδα κάνουν τιτάνιο άθλο να μπορέσουν να προωθήσουμε τις θέσεις μας. Έχουμε πια μία πολύ μεγαλύτερη ομάδα και κοινωνία να τους υποστηρίξει να πετύχουμε όλοι συλλογικά».

Ο κ. Φάμελλος παραμένει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. κάτι που ανακοινώθηκε στη συνάντηση αυτή που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης.

Η ξενάγηση του Κασσελάκη στη Βουλή

Στον διάλογο που είχαν μεταξύ του ο κ. Κασσελάκης και ο κ. Φάμελλος ανέφεραν:

Φάμελλος: Μεγάλη μου τιμή να σας καλωσορίζω στην έδρα της παραγωγής, θερμά συγχαρητήρια, η κοινωνία μας έχει ανάγκη και πρέπει να ανταποκριθούμε

Κασσελάκης: Ευχαριστώ πάρα πολύ Σωκράτη και να συνεχίσεις το έργο σου ως πρόεδρος της ΚΟ πάντα για το καλό του τόπου

Φάμελλος: Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, μεγάλη ευθύνη με συλλογικότητα

Κασσελάκης: Έχουμε ευθύνη σε όλο τον κόσμο και στους χιλιάδες ψηφοφόρους

