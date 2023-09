Life

Τηλεθέαση: “Η Μάγισσα” κέρδισε την πρωτιά και τις εντυπώσεις του κοινού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυναμική πρεμιέρα για την σειρά αξιώσεων του ΑΝΤ1, που ξεκίνησε να προβάλλεται το βράδυ της Δευτέρας.

-

Με διθυραμβικά σχόλια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό την πρεμιέρα της «Μάγισσας» και της έδωσε την πρώτη θέση στη ζώνη προβολής της, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Η δυνατή ιστορία, η κινηματογραφική αισθητική, το σημαντικό καστ και οι καταξιωμένοι συντελεστές-δημιουργοί άνοιξαν, για ακόμη μια φορά, έναν νέο, καινοτόμο δρόμο για τις εγχώριες τηλεοπτικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, τη «Μάγισσσα» παρακολούθησαν, έστω και για 1’ στο γενικό σύνολο, 1.971.000 τηλεθεατές.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά του ΑΝΤ1 προηγήθηκε του ανταγωνισμού με 1,4 μονάδες διαφορά, καταγράφοντας 18,3%, ενώ το πιο πιστό κοινό της ήταν οι γυναίκες, οι οποίες της έδωσαν ποσοστό μέχρι και 24,1%.

H «Μάγισσα», όμως, έκανε αίσθηση και στα social media, όπου οι χρήστες αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές ερμηνείες και στην υψηλών προδιαγραφών παραγωγή.

Το hashtag #Magissa ήταν πρώτο trend στο twitter (X), όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς, αλλά και για πολλές ώρες μετά, συγκεντρώνοντας ενθουσιώδη σχόλια.

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv