Αχτσιόγλου σε Κασσελάκη: Δεν μπορώ να αναλάβω οποιαδήποτε θέση τη δεδομένη στιγμή

Η κ. Αχτσιόγλου δήλωσε ότι στην παρούσα φάση δεν έχει την ενέργεια να αναλάβει κάποια άλλη θέση και τόνισε πως πρόκειται για μια προσωπική απόφαση

"Δεν μπορώ, για προσωπικούς λόγους, να αναλάβω οποιαδήποτε θέση τη δεδομένη στιγμή". Αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, απάντησε η Έφη Αχτσιόγλου στον Στέφανο Κασσελάκη, όταν εκείνος της πρότεινε να αναλάβει οποιαδήποτε θέση θα επιθυμούσε.

Η συνάντηση ανάμεσα στους δύο, έγινε στη Βουλή, κράτησε μισή ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα ήταν καλό. Ωστόσο, στην πρόταση του νεοεκλεγέντος προέδρου, η κυρία Αχτσιόγλου απάντησε αρνητικά. Η κ. Αχτσιόγλου φέρεται να επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την απόφασή της να μην δεχθεί την πρόταση του κ.Κασσελάκη και του δήλωσε ότι θα αρκεσθεί στα βουλευτικά της καθήκοντα την παρούσα στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με τον Σωκράτη Φάμελλο, όπου και επιβεβαιώθηκε η παραμονή του δεύτερου στη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Σημειώνεται ότι ο κ. Φάμελλος ασκεί τα καθήκοντα αυτά από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές του Ιουνίου.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση Κασσελάκη – Φάμελλου διήρκεσε μιάμιση ώρα και ακολούθησε ενημέρωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινοβουλευτική λειτουργία του κόμματος.

«Μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, των μελών του, ο Στέφανος Κασσελάκης, σήμερα, ενημερώθηκε για όλη τη λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

«Εχουμε πολλή δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παράγει, από εδώ και πέρα, πολιτικές προτάσεις και μεταρρυθμίσεις, και ως κόμμα και ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά κυρίως και ως μέρος της κοινωνίας. Η κοινωνία θα είναι μέρος των λύσεων, διότι το έχει ανάγκη και η οικονομία, και η κοινωνία, και το μέλλον της χώρας. Ο Σωκράτης (σ.σ. Φάμελλος), ο Διονύσης (σ.σ. Καλαματιανός), κάνουν έναν τιτάνιο άθλο, για να μπορέσουν να προωθήσουν τις θέσεις μας και νομίζω, από εδώ και πέρα, έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα και κοινωνία να τους υποστηρίξει και να πετύχουμε όλοι συλλογικά», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

