Πολιτική

Κασσελάκης - Φρουρά: Πόσοι αστυνομικοί θα προσταστεύουν τον ίδιο και τον σύντροφο του

Τη φρουρά του απερχόμενου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα θα λάβει ο νεοεκλεγείς αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα λάβει τη φύλαξη που δικαιούται ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

30 αστυνομικοί το λιγότερο, συν οχήματα – συνοδευτικά-μηχανή.

Θα υπάρχει φρουρά στο σπίτι του ενώ προβλέπεται να έχει φρουρά και ο σύντροφός του

Τέλη Αυγούστου είχε αιτηθεί ο ίδιος φύλαξη και γι αυτόν και για τον σύντροφό του. Αρχικά διατέθηκ φρουρά όμως στη συνέχεια αποσύρθηκε μετά από δική του απόφαση.

