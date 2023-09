Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Η σύλληψη του Καπλάν φέρνει “τρόμο” στην πολιτική σκηνή

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου με αφορμή την νέα σύλληψη του περιβόητου μαφιόζου αναλύουν τις υπόγειες διαδρομές εξουσίας και εγκλήματος.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, ας ασχολείται στο νέο επεισόδιο της με τον Καπλάν και τις σχέσεις του εγκλήματος με την πολιτική σκηνή.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Το “κουτί της Πανδώρας” ανοίγει στην Τουρκία η νέα σύλληψη του μαφιόζου Καπλάν, ο οποίος από το 2016 εμπλεκόταν σε υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, αλλά όλες οι υποθέσεις εναντίον του έκλειναν ως δια μαγείας. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι τον κάλυπτε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Στο στόχαστρο τώρα είναι ο Σοϊλού, τον οποίο στηρίζει ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί...».

