Life

“Μετά τη φωτιά”: Οι ήρωες της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα δραματική σειρά "έρχεται" στον ΑΝΤ1 και αναμένεται να μαγνητίσει το ενδιαφέρον τω τηλεθεατών.

-

Τρεις γυναίκες, η Ιωάννα, η Ειρήνη και η Ανθή, θα βρεθούν σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση. Εκεί, θα βιώσουν μία μοιραία πυρκαγιά, έναν εφιάλτη.

Θα καταφέρουν να αφήσουν το παρελθόν τους στις στάχτες της;

Ποιοι θα βρεθούν στο δρόμο τους και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία τους;

Ποιοι θα τις καταδιώξουν και θα προσπαθήσουν να τις καταστρέψουν;

Ποιοι θα τους δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία και θα προσπαθήσουν να επανορθώσουν;

Ποιοι θα βρεθούν δίπλα τους και θα τις αγαπήσουν αληθινά;

Γνωρίστε τους βασικούς ήρωες της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΒΕΝΙΕΡΗ (ΝΤΟΡΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ)

Η Ιωάννα είναι μια όμορφη, έξυπνη και καλλιεργημένη γυναίκα, που έχει μάθει καλά να κρύβει τι πραγματικά αισθάνεται. Φαινομενικά ασταθής, ευάλωτη και αδύναμη, στην ουσία, όμως, δυνατή, ανθεκτική και με τεράστια υπομονή. Ο άντρας της, ο Άρης, την κρατάει δίπλα του με τη βία, έχοντας πείσει το περιβάλλον τους ότι είναι ψυχικά διαταραγμένη. Στόχος της είναι να χωρίσει τον Άρη και να ζήσει ελεύθερη με την κόρη της. Αν μια λέξη χαρακτηρίζει την Ιωάννα, αυτή είναι η λέξη δύναμη. Ακούραστη, αλύγιστη όσο κι αν φοβάται, προχωράει χωρίς να υπολογίζει τι μπορεί να της συμβεί. Μ’ αυτή τη δύναμη και απίστευτη προσαρμοστικότητα, θα προσπαθήσει να ξεφύγει και να φτιάξει μια νέα ζωή για την ίδια και την κόρη της… Πώς θα μπορέσει να γλιτώσει από τον πανίσχυρο άντρα που ξέρει να ελέγχει το μυαλό της, αλλά και τη ζωή της; Θα καταφέρει να διεκδικήσει και να πάρει μακριά το παιδί της; Πόσες θυσίες και υπερβάσεις θα πρέπει να κάνει για να ζήσει επιτέλους τη ζωή που της αξίζει;

ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ (ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΖΙΡΩ)

Η Ειρήνη Ιωαννίδη είναι ένα τυχερό, πανέμορφο και πλούσιο κορίτσι της υψηλής κοινωνίας που λατρεύει ο Τύπος και τα social media. Ανέφελη και απροβλημάτιστη, ζει στο ροζ σύννεφο της πλούσιας ζωής που της παρέχει ο πατέρας της, Κώστας, ενώ είναι αρραβωνιασμένη με τον Αλέξανδρο, αδελφό του Άρη. Σπούδασε Νομική, αλλά δεν ξέρει αν θέλει να ασκήσει το επάγγελμα της δικηγόρου. Η πυρκαγιά φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή της και η Ειρήνη θα δει την αληθινή πλευρά των ανθρώπων που μέχρι τότε θεωρούσε «δικούς της». Ο κόσμος της αλλάζει και εκείνη προσγειώνεται απότομα στην πραγματικότητα. Πεισματάρα, επίμονη, μπορεί να γίνει ψυχρή και απόμακρη όταν κάποιος περάσει το όριο. Αν την χαρακτηρίζει κάτι, είναι η καθαρότητα και η ειλικρίνεια. Πριν την πυρκαγιά, ήταν μια «πριγκίπισσα» σε μία γυάλα. Μετά την πυρκαγιά, γίνεται μια γυναίκα που δεν χρειάζεται προστασία και δεν έχει πια αυταπάτες. Θα ερωτευτεί -για πρώτη φορά πραγματικά- τον άνδρα που θα τη σώσει, τον Οδυσσέα, και ένας νέος, διαφορετικός κόσμος θα ανοίξει μπροστά της… Θα καταφέρει να ζήσει μέσα σε αυτόν; Θα μπορέσει να προστατέψει τον εαυτό της, αλλά και τον Οδυσσέα από τα πυρά της προηγούμενης ζωής της;

ΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

Η Ανθή ζει από 6 χρόνων στο σπίτι του Κώστα Ιωαννίδη, από όταν δηλαδή έχασε τους γονείς της και την ανέλαβε η θεία της που δούλευε εκεί. Μεγάλωσαν με την Ειρήνη σαν αδερφές και έγιναν κολλητές φίλες, παρόλο που η Ανθή από μια ηλικία και μετά άρχισε κι εκείνη να δουλεύει στο σπίτι ως οικιακή βοηθός. Βλέπει πάντα το καλό στους ανθρώπους, είναι πάντα πρόθυμη να κατανοήσει και να συγχωρέσει, να μπει στη θέση του άλλου και να δικαιολογήσει λόγια και συμπεριφορές. Όμορφη χωρίς να το ξέρει, δυνατή χωρίς να έχει χρειαστεί να το μάθει, καλόκαρδη, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ερωτευμένη με τον Τάσο, τον οδηγό της οικογένειας Ιωαννίδη, ετοιμάζονται να παντρευτούν και ονειρεύονται μία ήσυχη οικογενειακή ζωή. Η φωτιά, όμως, θα ανατρέψει τα πάντα. Θα παλέψει με τον εαυτό της και τα «θέλω» της, θα αλλάξει τις προτεραιότητές της και θα προσπαθήσει να ξεσκεπάσει τον ένοχο για τη φωτιά, ακούγοντας την καρδιά της, αλλά κινδυνεύοντας να χάσει όσους αγαπάει.

ΑΡΗΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

Ο Άρης είναι μεγαλοδικηγόρος και επιχειρηματίας, και ετοιμάζεται να βάλει υποψηφιότητα για Δήμαρχος. Γοητευτικός, δυναμικός, πανέξυπνος, πλούσιος, με ισχυρές διασυνδέσεις. Το απόλυτο κακό που «μαγνητίζει». Ένα διεστραμμένο μυαλό που σε κάνει να απορείς και συγχρόνως να θαυμάζεις πώς καταφέρνει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Ένας άντρας που όλοι σέβονται και θέλουν να είναι με το μέρος του. Συντηρεί μεθοδικά την ψεύτικη εικόνα του φιλάνθρωπου, υπερασπιστή των αδικημένων, καλού συζύγου και πατέρα. Επιδιώκει τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του κόσμου. Την ίδια στιγμή είναι ένας χειραγωγός που στήνει παγίδες, κινεί τους πάντες σαν πιόνια του για να πετύχει το σκοπό του. Παντρεμένος με την Ιωάννα, έχουν μια μικρή κόρη, την Ιόλη. Άρρωστα προσκολλημένος στη γυναίκα του, την «ταΐζει» ψυχοφάρμακα για να μπορεί να την ελέγχει. Βίαιος και κακοποιητικός, παίζει συνεχώς με το μυαλό της. Χωρίς συναισθήματα, χωρίς τύψεις, χωρίς συνείδηση, χωρίς ανθρωπιά. Θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει την Ιωάννα δέσμιά του και θα βάλει σκοπό να καταστρέψει όποιον βρεθεί στο πλευρό της…

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΑΓΚΟΣ (ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

Ο Οδυσσέας είναι ένας γοητευτικός άντρας που μεγάλωσε ορφανός και έχει μάθει από πολύ μικρή ηλικία να τα βγάζει πέρα μόνος του. Ψημένος στη ζωή, δεν «μασάει» πουθενά, λύνει τις διαφορές του με τον δικό του τρόπο, έχει τσαμπουκά και δεν φοβάται τίποτα και κανένα. Ευαίσθητος, θαρραλέος, αισιόδοξος και με χιούμορ ακόμη και στα δύσκολα. Πολύτιμος φίλος και άνθρωπος που θέλει να κάνει τη ζωή των άλλων καλύτερη και ευκολότερη. Δεν μιλάει ποτέ για το παρελθόν του και, όταν το κάνει, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη πληγή πίσω από το λαμπερό του χαμόγελο… Αδερφικοί φίλοι από παιδιά με τον Νίκο, ο Οδυσσέας πάντα τον προστάτευε. Έχει ένα μαγαζί που πουλάει παλιά αντικείμενα και για να συμπληρώνει το εισόδημά του, κάνει περιστασιακές δουλειές. Έτσι βρίσκεται στο χώρο της φωτιάς – δουλεύοντας ως σερβιτόρος – και ο ρόλος του θα είναι καταλυτικός… Ερωτεύεται την Ειρήνη από την πρώτη στιγμή, γνωρίζοντας πως τους χωρίζει άβυσσος. Δυσκολεύεται να πιστέψει ότι αυτή η «πριγκίπισσα» θα τον ερωτευθεί, αλλά μπαίνει στο «παιχνίδι» και ταυτόχρονα σε μια περιπέτεια, η οποία μπορεί να του στοιχίσει ακόμη και την ίδια του τη ζωή…!

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ)

Ο Νίκος είναι ένας μαχητικός, νέος δημοσιογράφος, αδερφικός φίλος του Οδυσσέα. Τίμιος, ειλικρινής και ευαίσθητος, ενάντια σε κάθε μορφή βίας και αδικίας, θα κάνει τα πάντα για να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε τόσους ανθρώπους. Καλό παιδί, ένας «Δον Κιχώτης» που κυνηγά την αδικία μέχρι τέλους. Όταν θα βρεθεί στο δρόμο του η Ιωάννα, θα την ερωτευτεί, θα τη στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις και θα γίνει ο φύλακας άγγελός της. Υπομονετικός, μεθοδικός, έξυπνος και, κυρίως, άφοβος, στήνει παγίδες και περιμένει. Θα τα βάλει με δυνάμεις που τον ξεπερνούν και θα το πληρώσει πολλές φορές ακριβά… Μέσα του πιστεύει πως όσες φορές και αν τους διαλύσει ο Άρης, στο τέλος θα τα καταφέρουν. Αγαπάει βαθιά την Ιωάννα, την οποία θα περιμένει υπομονετικά, χωρίς πίεση και χωρίς απαιτήσεις...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ (NATHAN THOMAS)

Όμορφος, πλούσιος, με καλούς τρόπους. Μικρότερος αδερφός του Άρη, δουλεύει μαζί του στις επιχειρήσεις του και ζει ουσιαστικά στη σκιά του. Αρραβωνιασμένος με την Ειρήνη, δείχνει να την αγαπάει και να τη νοιάζεται. Προσπαθεί να μοιάσει στον αδερφό του, τον Άρη, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να τον χειραγωγεί και να τον υποτιμά. Παρορμητικός, χάνει εύκολα την ψυχραιμία του και δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά του. Ο χωρισμός του με την Ειρήνη, αμέσως μετά τη φωτιά, θα τον οδηγήσει σε αδιέξοδο. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να την κερδίσει ξανά, θα θελήσει να εκδικηθεί και να καταστρέψει αυτήν και όλους όσοι την περιβάλλουν. Θα έρθει, όμως, αντιμέτωπος και με τον εαυτό του, τις τύψεις του και τα λάθη του… Τι θα επικρατήσει μέσα του;

ΦΑΙΔΡΑ ΓΑΛΑΝΗ (ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Η Φαίδρα είναι γιατρός, ιδιοκτήτρια μεγάλης κλινικής και έχει μία κόρη, την Μάνια, η οποία θα χάσει τη ζωή της στη φωτιά. Γυναίκα αρκετά σκληρή, ψύχραιμη και με αυτοκυριαρχία, έβαζε πάντα τη δουλειά πάνω από την οικογένεια… Όταν χάνει την κόρη της στη φωτιά, θα αναγκαστεί να κάνει τα πάντα για να κερδίσει την κηδεμονία του μικρού εγγονού της και να τον κρατήσει μακριά από τον πατέρα του, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παιδί. Μια γυναίκα που ήταν πάντα δίκαιη και ηθική, θα φτάσει να κάνει το αδιανόητο και να ρισκάρει τα πάντα. Έξυπνη, δυναμική, επινοητική, άφοβη, θα γίνει καταλύτης για τη ζωή της Ανθής και θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να βρει και να καταδικάσει τον ένοχο για τη φωτιά, που της στέρησε την κόρη της…

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (ΧΑΡΗΣ ΣΩΖΟΣ)

Ο πατέρας της Ειρήνης, θείος της Ιωάννας και συνεργάτης του Άρη και του Αλέξανδρου. Άνθρωπος χωρίς κακές προθέσεις, θέλει να δείχνει δυνατός χωρίς να είναι… Στην πραγματικότητα είναι ένας άνθρωπος άβουλος, αδύναμος και ανεπαρκής. Αγαπάει υπερβολικά την κόρη του, την οποία μεγάλωσε μόνος του. Μαθημένος στα πλούτη, την έχει καλομάθει και δεν της χαλάει χατίρι. Ο αρραβώνας της με τον Αλέξανδρο είναι και για τον ίδιο πολύ βολικός, καθώς κρύβει και αυτός τα μυστικά του... Μετανιωμένος για τις επιλογές και τα λάθη του, θα προσπαθήσει κάποια στιγμή να επανορθώσει, αλλά μπορεί και να είναι ήδη αργά…

ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΤΡΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)

Αρραβωνιαστικός της Ανθής και οδηγός του Κώστα Ιωαννίδη. Καλό παιδί, λαϊκό, αυθεντικό. Είναι πολύ ερωτευμένος με την Ανθή, θέλει να παντρευτούν και να περάσει την υπόλοιπη ζωή του μαζί της στον τόπο που γεννήθηκε, την Κεφαλονιά. Η απώλεια της Ανθής θα τον καταστρέψει, αλλά κι εκείνος θα φτάσει στα άκρα για να μάθει την αλήθεια και να εκδικηθεί…

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ (ΖΩΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ)

Η μητέρα του Νίκου. Παραδοσιακή μάνα που τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί να πάθει κάτι ο μοναδικός άνθρωπος που της έχει μείνει στον κόσμο, ο γιος της. Έχει χάσει ένα παιδί και αυτό το κουβαλάει πάντα μέσα της. Μια λαϊκή γυναίκα που έχει μάθει να κρύβει τα συναισθήματά της και κάνει τη σκληρή για να δείχνει δυνατή. Κατά βάθος πολύ ευαίσθητος και πικραμένος άνθρωπος… Δεν βλέπει με καλό μάτι την Ιωάννα κι όταν αρχίζουν να έχουν προβλήματα εξαιτίας της, πιέζει τον Νίκο να την βγάλει απ’ τη ζωή του…

ΘΑΝΟΣ ΚΡΑΣΑΣ (ΑΙΝΕΙΑΣ ΤΣΑΜΑΤΗΣ)

Διοικητής της Αστυνομίας. Παιδί της φτωχογειτονιάς, έξυπνος, τίμιος, ευαίσθητος και δίκαιος. Έχει χωρίσει με τη γυναίκα του, γιατί πάντα έβαζε τη δουλειά πάνω απ’ όλα. Έχει μια μικρή κόρη, που ζει με τη μητέρα της και την υπεραγαπά. Κάνει μεγάλη προσπάθεια για να έρθει κοντά της, αλλά κάθε φορά που πάει να την πλησιάσει, το «καθήκον» έρχεται και τον απομακρύνει. Προσπαθεί να αντισταθεί στις «άνωθεν» δυνάμεις, που στόχο έχουν να καλύψουν τους υπεύθυνους για τη φωτιά. Σιγά σιγά γίνεται φίλος με τον Νίκο και τον Οδυσσέα, και πολλές φορές θα χρειαστεί να τους βοηθήσει, βάζοντας σε κίνδυνο τον εαυτό του και την καριέρα του...



H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

«ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Πρεμιέρα, Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 21:00

#MetaTiFwtia

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Πλημμύρες μετά τις καταρρακτώδεις βροχές (εικόνες)

ΟΑΚΑ - Γαλακτόπουλος: έπεφτε σίδερο 80 κιλών και βάζαμε… βίδες (βίντεο)

Γερμανία: Παρέμβαση Έλον Μασκ... υπέρ του ακροδεξιού AfD

Gallery