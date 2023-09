Οικονομία

Φωτιά στον Έβρο - ΥΠΕΝ: Αναστέλλονται οι οικονομικές δραστηριότητες στη δασική περιοχή που κάηκε

Τι ισχύει για τη βόσκηση. Η ανακοίνωση του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων εντός του εξωτερικού περιγράμματος της δασικής καμένης περιοχής από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε ανακοίνωσή του, αναφέρει τα ακόλουθα:

Λόγω της πολύ μεγάλης έκτασης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια σε ό,τι αφορά στην προστασία της πανίδας και της χλωρίδας του συγκεκριμένου δασικού οικοσυστήματος. Κάτι που οδηγεί το ΥΠΕΝ, να υιοθετήσει την (προβλεπόμενη και από το ευρωπαϊκό δίκαιο) αρχή της προφύλαξης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Κατόπιν τούτων, με εντολή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, αναστέλλεται για μέχρι ένα έτος, η υλοποίηση των έργων και εργασιών, οι οποίες αν και είναι επιτρεπτές επεμβάσεις από τις διατάξεις της δασικής και λοιπής νομοθεσίας, είναι δυνατόν λόγω της φύσης τους να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στην ευνόητα, πλέον, ευαίσθητη οικολογικά χλωρίδα και πανίδα της εν λόγω περιοχής, έως την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης, που θα ανατεθεί άμεσα και θα διερευνήσει στοχευμένα το θέμα αυτό.

Σε ό,τι αφορά στη βόσκηση, η οποία δεν είναι δυνατή στα αναγεννώμενα δάση, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΑΑΤ), θα ενισχυθούν, άμεσα, οι πληττόμενοι για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους εκτός της υπό αναδάσωση περιοχής.

1. Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί στις 9/8 από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Γεγονός, που αποτυπώθηκε στη σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στις 20.9.2023.

2. Η αρχή της προφύλαξης είναι μια προσέγγιση για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με την οποία, εάν υπάρχει πιθανότητα, δεδομένη πολιτική ή δράση να προκαλέσει ζημιά στον άνθρωπο ή το περιβάλλον και εάν δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική συναίνεση για το ζήτημα, δεν θα πρέπει να επιδιωχθεί η εν λόγω πολιτική ή δράση. Ωστόσο, η πολιτική ή η δράση μπορεί να επανεξεταστεί όταν διατίθενται περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες.

Η αρχή ορίζεται στο άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0001

