Κακοκαιρία “Elias”: Πού θα “χτυπήσει” τις επόμενες ώρες - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Πού θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές. Κατά λάθος στην Αττική.

Το σύστημα κακοκαιρίας Elias θα εξακολουθήσει να επηρεάζει περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 25/9 και επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλην της Μακεδονίας και της Θράκης), τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και τη βόρεια Πελοπόννησο.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν:

στη Θεσσαλία (στους νομούς Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και στα νότια τμήματα του νομού Λάρισας),

την Ήπειρο (στους νομούς Άρτας και Πρέβεζας),

στη Στερεά (στην Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία, τη Φθιώτιδα και βαθμιαία στη Φωκίδα και τα δυτικά τμήματα της Βοιωτίας) και

στη βόρεια Πελοπόννησο (στους νομούς Αχαΐας και τα δυτικά τμήματα του νομού Κορινθίας).

Αύριο, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), στις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς κατά διαστήματα στις δυτικές Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής και το βόρειο Αιγαίο.

Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Την Πέμπτη (28/9) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Προειδοποιητικό μήνυμα, μέσω του 112, για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα στις 15:47 οι κάτοικοι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με το προειδοποιητικό μήνυμα, για το επόμενο 24ωρο προβλέπονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Με το συγκεκριμένο μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, κατά την διάρκεια των φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη επίσης στους κατοίκους της Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα, τις βραδινές ώρες. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες της 26/9 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιπλέον μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους περιοχών της Πελοποννήσου προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από σήμερα, τις βραδινές ώρες. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) από τις βραδινές ώρες της 26/09/2023 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Λίγο πριν τις 16:00 μήνυμα μέσω του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Μαγνησίας, βόρειας Εύβοιας προειδοποιώντας τους για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για το επόμενο 24ωρο στην περιοχή τους. Σημειώνεται ότι το μήνυμα έλαβαν αρκετοί κάτοικοι περιοχών της Αττικής ωστόσο δεν αφορά την περιοχή. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο 24ωρο. Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύσκεψη στη Λαμία υπό τον Β. Κικίλια για την κακοκαιρία "Elias

Στη Λαμία βρέθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας για να συμμετάσχει σε σύσκεψη με δημάρχους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των εντόνων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας «Elias».

«Όπως γνωρίζετε βρίσκομαι και βρισκόμαστε από την Κυριακή το μεσημέρι στη Θεσσαλία, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης που υπάρχει στην Περιφέρεια και στις υποδομές της, σε συνδυασμό με την κακοκαιρία που αντιμετωπίζουμε. Η οποία, όμως, φαίνεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους μας και την ΕΜΥ, ότι αρχίζει να κατεβαίνει και πιο νότια: Από το Δομοκό και στο Νομό Φθιώτιδας, αλλά και σε όλη την Περιφέρεια και στη Φωκίδα και στη Βόρεια Εύβοια, κι άρα μιας και αυτό κατέστη δυνατό και λόγω της απόστασης, αποφασίσαμε με τον κύριο περιφερειάρχη να κάνουμε εδώ ένα Συντονιστικό, γιατί η πρόληψη είναι πάντα πιο ισχυρή της αντιμετώπισης. Μαζί μας φυσικά εκτός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι Ένοπλες Δυνάμεις η Ελληνική Αστυνομία και οι δύο βαθμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», δήλωσε ο υπουργός, κ. Κικίλιας.

Στη συνέχεια ο κ. Κικίλιας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. «Θα ήθελα να συστήσω προσοχή στον κόσμο. Να ακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών. Λίγο νωρίτερα ακούσατε και τα προληπτικά 112 για το επόμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολόγων, για ακραία ή επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα με προσοχή. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η ιστορία του Σπερχειού σε ό,τι έχει να κάνει με τις υπερχειλίσεις και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κυρίως σε χωριά της περιοχής. Θα τα συζητήσουμε όλα. Ήδη έχει καταρτίσει ένα πλάνο η Πολιτική Προστασία και νομίζω ότι όλοι μαζί θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η ισχύς είναι πάντα εν τη ενώσει», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

