Καιρός

Κακοκαιρία “Elias”: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία.

-

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα (στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο), στις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Κρήτη και πιθανώς κατά διαστήματα στις δυτικές Κυκλάδες, τα δυτικά και νότια τμήματα της Αττικής και το βόρειο Αιγαίο. Επισημαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στους νομούς Καρδίτσας, στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Μαγνησίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί 6 με 7 πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ, βαθμιαία όμως στα νότια πελάγη θα στραφούν σε νότιους 3 με 4 μποφόρ ενώ στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά καθώς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά και νότια πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στην κεντρική και ανατολική Στερεά και συγκεκριμένα στους νομούς Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας καθώς και στη βόρεια Εύβοια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη δυτική Κρήτη και πιθανώς στις δυτικές Κυκλάδες. Οι άνεμοι αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, με τοπικές βροχές και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ με εξασθένηση από τις βραδινές ώρες. Στα νότια αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα σημειωθούν στις Σποράδες, τους νομούς Καρδίτσας και στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού Μαγνησίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

Στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που θα είναι κατά τόπους έντονα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, σταδικά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία - Δολοφονία 6χρονου: Συνελήφθη 14χρονος

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων