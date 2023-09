Κόσμος

Ερντογάν για F-16: Μας δίνει πλεονέκτημα η αποχώρηση Μενέντεζ

Σε δηλώσεις του εν πτήση επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά μας σχετικά με τα F-16 ήταν οι δραστηριότητες του Αμερικανού γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ εναντίον της χώρας μας.

Τη σημαία του ψευδοκράτους θέλει ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν να κυματίζει στο συνέδριο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στις 3 Νοεμβρίου στο Καζακστάν, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε επίσης ότι «η έξοδος του Μενέντεζ μας δίνει ένα πλεονέκτημα, αλλά το θέμα των F-16 δεν είναι ένα θέμα που εξαρτάται μόνο από τον Μενέντεζ». ¨Αναμένουμε πλέον ξεκάθαρη απάντηση από τις ΗΠΑ για αυτό το θέμα», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως «ακόμη και αυτό το θέμα μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είσαι μια αυτάρκης χώρα όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία. Ήμασταν στην ίδια κατάσταση πριν σχετικά με το UAV-SIHA. Τότε συνέβαινε το θέμα του Predator. Παρόλο που το χρειαζόμασταν, δεν μπορέσαμε να το πάρουμε από τον σύμμαχό μας. Τι κάναμε; Κατασκευάσαμε τα δικά μας UAV. Δεν σταματήσαμε, φτιάξαμε SIHA, φτιάξαμε TIHA, φτιάξαμε K?z?lelma, φτιάξαμε Hurkus, φτιάξαμε Atak... Τώρα χρειαζόμαστε F-16, αλλά από την άλλη, εργαζόμαστε για την παραγωγή του μαχητικού μας νέας γενιάς αεροπλάνο, Kaan»

Αναφορικά με τα F16, o Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ήδη εξαρτούν τη Σουηδία από τα F-16. Λοιπόν, λένε, κάντε το. Ο Καναδάς κάνει το ίδιο πράγμα, η Αμερική κάνει το ίδιο. Τους λέμε επίσης, ‘αν έχεις κοινοβούλιο, έχουμε και εμείς κοινοβούλιο’. Δεν μπορούμε να βάλουμε το κοινοβούλιο μας στο παρασκήνιο. Άρα, αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοιως Λαϊκή Συμμαχία. Συνεχίζουμε το έργο μας στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, η απόφαση σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θα ληφθεί πλέον από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας. Η εθνοσυνέλευση μας παρακολουθεί κάθε εξέλιξη σχετικά με αυτό το θέμα με λεπτομέρεια. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κοινοβουλίου μας πότε θα λάβει αυτή την απόφαση και ποια θα είναι αυτή. Όταν έρθει το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Βουλής, θα δούμε όλοι ποια θα είναι η απόφαση».

«Ο Αλιέβ θέλει τη σημαία ‘τδβκ’ να κυματίζει»

Για το θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «υπάρχει συνάντηση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών το επόμενο διάστημα. Το Αζερμπαϊτζάν θέλει επίσης να προσκληθεί σε αυτή τη συνάντηση ο ‘πρόεδρος’ της ‘τδβκ΄ Ερσίν Τατάρ. Μια συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Καζακστάν στις 3 Νοεμβρίου, και ελπίζουμε ότι θα δούμε την ‘τδβκ’ ως μέλος παρατηρητή σε αυτή τη συνάντηση. Χάρη στον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev, υπάρχει μια σοβαρή αποφασιστικότητα ως προς αυτό. Αποκαλύπτει επίσης ότι θέλει η σημαία της ‘τδβκ΄ να κυματίζει εκεί. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας, χέρι με χέρι, ώμο με ώμο, σε αυτό το βήμα που έγινε σχετικά με την ‘τδβκ’. Η αναγνώριση της ‘τδβκ’ είναι η καλύτερη επιλογή για όλες τις χώρες που θέλουν να εξασφαλίσουν μόνιμη ειρήνη και ηρεμία στο νησί της Κύπρου. Οι πραγματικότητες του νησιού είναι προφανείς και η ‘τδβκ’είναι η πιο συγκεκριμένη πραγματικότητα της Κύπρου. Όσοι προσπάθησαν να αγνοήσουν την τουρκική παρουσία εκεί για χρόνια δεν έχουν δοκιμάσει τίποτα. Αλλά κάθε βήμα που έκαναν κατέληγε σε απογοήτευση γιατί ήταν αβάσιμο».

Ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε: «Δοκιμάσαμε όλους τους τρόπους για να βρούμε μια λύση μαζί με την ‘τδβκ’. Προσεγγίσαμε όλες τις φόρμουλες, συμπεριλαμβανομένης της φόρμουλας της ομοσπονδίας, ειλικρινά. Ωστόσο, από εδώ και πέρα ??έχει γίνει σαφές ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει από εμάς να αγνοήσουμε τα δικαιώματα της ‘τδβκ΄ή να τα κάνουμε να τα παραβιάζουν. Θα υψώσουμε ακόμη περισσότερο τη φωνή μας για να αναγνωριστεί η ‘τδβκ’ από άλλες χώρες. Έχουμε εξηγήσει προηγουμένως ότι είναι λάθος να αφήνουμε αυτό το πρόβλημα ξεκρέμαστο και να το αγνοούμε λέγοντας ‘η μη λύση δεν είναι λύση’. Τώρα είναι η ώρα να κάνετε το σωστό βήμα που θα σβήσει όλα τα λάθη. Η αναγνώριση της ‘τδβκ΄ θα αντισταθμίσει τα λανθασμένα βήματα που έγιναν από πολλά μέρη, ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νησί της Κύπρου δεν μαστίζεται πλέον από εντάσεις», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Οκτώβριο-Νοέμβριο ο Νετανιάχου στην Τουρκία

Για την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπεζαμιν Νετανιάχου στην Τουρκία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών μας συνεχίζει να εργάζεται για την ημερομηνία της επίσκεψης. Νομίζω ότι η επίσκεψη του Νετανιάχου στην Τουρκία, την οποία δεν μπόρεσε να κάνει λόγω ασθένειας και αναβλήθηκε, θα γίνει γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Η διπλωματικές ενέργειεςσυνεχίζονται για να διασφαλιστεί ότι αυτή η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί την πιο κατάλληλη στιγμή. Όπως γνωρίζετε, η γραμματεία αυτών των υποθέσεων ανήκει στους Υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ισραήλ. Μετά από αυτό, θα ανταποδώσουμε την επίσκεψη».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «ως Τουρκία και Ισραήλ, συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς. Η ύπαρξη νέων τομέων συνεργασίας είναι επίσης γεγονός. Ειδικά η Ευρώπη βρίσκεται σε αναζήτηση βιώσιμων πηγών ενέργειας με την επιρροή της συγκυρίας μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι γνωστό σε όλους ότι το Ισραήλ επιδιώκει να μεταφέρει τους πόρους του στην Ευρώπη. Η πιο ορθολογική διαδρομή είναι η παράδοση αυτών των πόρων στην Ευρώπη μέσω της Τουρκίας. Το συζητήσαμε στην τελευταία μας συνάντηση, Αρχίσαμε να δουλεύουμε. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ευκαιρίες συνεργασίας και σε δραστηριότητες γεώτρησης. Δώσαμε οδηγίες για τη διενέργεια τεχνικών μελετών σε αυτό στους αρμόδιους φίλους μας. Θα διευκρινίσουμε λεπτομέρειες όπως η διαδρομή, το πρόγραμμα και οι περιοχές γεώτρησης κατά τις συναντήσεις μας τόσο στην Τουρκία όσο και στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

