Ασπρόπυργος: Ομάδα της ΔΙΑΣ δέχθηκε επίθεση με πέτρες και ξύλα

Ένας αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό. Το επεισόδιο έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου για διάρρηξη.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, πήγαν να κάνουν έλεγχο για διάρρηξη .σε μια αποθήκη.

Εκεί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και άλλα αντικείμενα και ένας αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό.

Στη συνέχεια έγιναν 4 προσαγωγές υπόπτων, ενώ σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πέτρες.

