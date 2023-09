Life

“Ψυχοκόρες”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για μια σειρά που θα αφήσει ιστορία στην μυθοπλασία κάνουν λόγο όσοι είδαν τα πρώτα επεισόδια της σειράς του ANT1+

-

Η δραματική σειρά εποχής «Ψυχοκόρες», που έχει κάνει αίσθηση στο κοινό αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές, συνεχίζεται στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+. Οι εξελίξεις στις ζωές της Μαρίκας, της Δεσποινιώς, της Βασιλικής και της Φρόσως είναι συγκλονιστικές και τα τέσσερα κορίτσια έχουν συνειδητοποιήσει πια ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο, όσο νόμιζαν, να τηρήσουν την τελευταία επιθυμία της μητέρας τους και να ανταμώσουν ξανά.





ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 9 - «Όταν κάνεις σχέδια, ο Θεός γελάει»

Η Όλγα κινδυνεύει από ακατάσχετη αιμορραγία και η Αρχοντούλα στέλνει τη Δεσποινιώ να φωνάξει τον Σώτο για να τη σώσει. Στο εργοστάσιο, ο Κοσμάς προσπαθεί να διαχειριστεί το εργατικό ατύχημα έχοντας απέναντί του τους εργάτες και το συνδικάτο. Ο Τάσος απουσιάζει από το πλάι της Νέλλας όταν εκείνη ξυπνάει μετά από το ερωτικό βράδυ που πέρασαν μαζί. Ο Παύλος συνεχίζει να κατασκοπεύει τη Βασιλική και η Μάγια συγκρούεται με τον πατέρα και τον γιο της για χάρη της. Τα γιατροσόφια της Αλμπίνας δεν βοηθούν τη Φρόσω και ο Μέλιος τρέχει να φωνάξει γιατρό. Ο Ηλίας και η Ευανθία, μαζί με τον πατέρα Ευστράτιο, βάζουν φωτιά στην καλύβα της Αλμπίνας για εξορκισμό, χωρίς, όμως, να ξέρουν ότι δεν είναι άδεια…

Επεισόδιο 10 - «Ισορροπίες τρόμου»

Η Φρόσω ξυπνά στο σπίτι του Νάτση και η Ευανθία την ενημερώνει πως ο Θωμάς αγνοείται. Ένας χωροφύλακας έρχεται για ανάκριση και ο Λούης κατηγορεί τη Φρόσω για τον φόνο του Θωμά. Ο Κοσμάς προσπαθεί να εξαγοράσει τη σιωπή των οικογενειών των θυμάτων για να αποφύγει το πολιτικό και οικονομικό κόστος, και η Νέλλα μιλάει άκαρδα στην Όλγα απαιτώντας από τα υπόλοιπα κορίτσια να της αποκαλύψουν ποιος είναι ο πατέρας του μωρού. Η Βασιλική συνεχίζει τα μαθήματά της και ο Παύλος μαθαίνει την ιστορία της.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr. Κάθε Παρασκευή δύο νέα επεισόδια.

#Psyxokores #ant1plus #ant1tv

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Μιχάλης Χαραλαμπίδης Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Χρύσα Δαπόντε Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Σταμάτης Σταματάκης Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Γιάννης Εξηντάρης Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Φρόσω Ράλλη Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός 20χρονος οδηγός αυτοκινήτου

Τσούνης - ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις για την καταβολή συντάξεων (βίντεο)

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Gallery