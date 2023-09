Αθλητικά

Κολομβία: Δολοφόνησαν Πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δυο άνδρες με μηχανάκια, τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ μπροστά στα μάτια της κόρης του.

-

Τραγικό τέλος είχε ο 63χρονος Έντγκαρ Πάες, πρόεδρος της Τίγκρες που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Κολομβίας.

Ο Πάες σκοτώθηκε από πυροβολισμούς μπροστά στα μάτια της κόρης του, η οποία ευτυχώς έμεινε αλώβητη. Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο επικεφαλής του συλλόγου επέστρεφε με αυτοκίνητο στο σπίτι του, μετά την εντός έδρας ήττα από την Ατλέτικο, όταν δύο άνδρες με μηχανάκια πυροβόλησαν και τον σκότωσαν.

Τα αίτια της δολοφονίας θα διαπιστωθούν από τις έρευνες. Το θάνατο του προέδρου ανακοίνωσαν οι ιθύνοντες του συλλόγου, χαρακτηρίζοντας τους εαυτούς τους «συντετριμμένους» από το περιστατικό.

«Η δέσμευσή του στην ομάδα και η απόλυτη αφοσίωσή του στην ανάπτυξη του αθλητισμού στην επικράτειά μας άφησαν αποτύπωμα σε όλους εκείνους που είχαν το προνόμιο να τον γνωρίσουν», ανέφερε η Τίγκρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.

Από την πλευρά της, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη της προς την οικογένεια του Πάες.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων