Κοινωνία

Κολωνάκι: Ενοπίστηκε βαρύς οπλισμός σε αποθήκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φυσίγγια, υποπολυβόλα, τουφέκια, χειροβομβίδες, γεμιστήρες και σφαίρες "έκρυβε" αποθήκη. Ποιος εντόπισε τον βαρύ οπλισμό.

-

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ, καθώς εντοπίστηκε αποθήκη στο Κολωνάκι με βαρύ οπλισμό.

Ειδικότερα, εντοπίστηκαν όπλα από ένα υπάλληλο κατά την διάρκεια ελέγχων που έκανε σε αποθήκη κτηρίου, που πρόσφατα είχε αγοραστεί από ναυτιλιακή εταιρεία, επί της οδού Νεοφύτου Δούκα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 5 τυφέκια, μεταξύ των οποίων ένα Μ1, ένα πολυβόλο, και ένα αεροβόλο, καθώς και 3 χειροβομβίδες και 500 φυσίγγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές τα όπλα είναι παλιά, ενώ έχουν ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για να ελεγχθούν.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Αγγελόπουλος: Θρήνος για την μητέρα του, λίγες ώρες μετά τον γάμο του (βίντεο)

Κακοκαιρία “Elias”: Εκκένωση χωριών στην Θεσσαλία - “Σαρώνεται” η μισή Ελλάδα (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Δύο επιθέσεις κατά ανηλίκων