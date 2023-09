Life

“Παγιδευμένοι”: Επιστρέφουν με νέα επεισόδια στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ο Β’ κύκλος της αγαπημένης σειράς έρχεται με ακόμη πιο δυνατές στιγμές που θα κρατήσουν το κοινό σε αγωνία, θα το συγκινήσουν βαθιά και θα το καθηλώσουν.

«Ναι, μπορεί κανείς να πει ψέματα με τη σιωπή του…»

Stefan Zweig

Οι «Παγιδευμένοι», που δημιούργησαν φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο μυστηριώδης κόσμος των «Παγιδευμένων» γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

Νέοι χαρακτήρες θα «ανακατέψουν την τράπουλα», θα αγαπήσουν, θα προδώσουν, θα εκδικηθούν.

Οι ένοχοι από τον προηγούμενο κύκλο θα παγιδευτούν σε νέες καταστάσεις και συνθήκες ζωής. Μέχρι πού είναι ικανοί να φτάσουν για να αποκτήσουν και πάλι αυτά που έχασαν;

Ο Δημήτρης και η Άννα, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι που συζητήθηκε και αγαπήθηκε πολύ, έχουν πολλούς λόγους για να είναι ευγνώμονες, αλλά και πολλά θέματα για να λύσουν. Οι αντίθετοι χαρακτήρες τους θα τους φέρουν ξανά αντιμέτωπους τον ένα με τον άλλο. Ο μοιραίος έρωτάς τους θα δοκιμαστεί και θα βρεθεί απέναντι σε νέα εμπόδια. Θα αντέξει αυτή τη φορά; Νικάει, τελικά, πάντα η αγάπη;

Η ζωή της Άννας θα κινδυνέψει…

Ο Δημήτρης θα βρεθεί σε αδιέξοδο…

Το φινάλε του Α’ κύκλου σόκαρε, αφήνοντας ένα τεράστιο ερωτηματικό: Σκότωσε η Άννα τον Δημήτρη; Και αν ναι, πώς και γιατί συνέβη αυτό;

Όλα τα γεγονότα του Β’ κύκλου, το ένα μετά το άλλο, οδηγούν στη συγκλονιστική απάντηση.

Στη δίνη καταιγιστικών εξελίξεων, οι ήρωες θα προσπαθήσουν να αγγίξουν την αλήθεια;

Θα τα καταφέρουν;

TRAILER:





Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

