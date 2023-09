Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Τα θέματα που συζητήθηκαν

Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα θέματα που βρέθηκαν επί τάπητος.

Η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού αλλά και αλλά, τρέχοντα θέματα, τέθηκαν επί τάπητος κατά τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

ΚΚΕ: Η νέα προωθούμενη συμφωνία με την Τουρκία μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού

«Η σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με θέμα "την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών" αποδεικνύει την απάτη της κυβέρνησης της ΝΔ για τα δήθεν θετικά αποτελέσματα της "αυστηρής, αλλά δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής της"» αναφέρει σε σχόλιο του του ΚΚΕ.

«Αποδεικνύεται ότι η ένταση της καταστολής σε βάρος των ξεριζωμένων, με επέκταση του φράχτη στον Έβρο, απελάσεις, επαναπροωθήσεις, Frontex και νέα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δεν αντιμετωπίζει ούτε τα κυκλώματα των διακινητών ούτε πολύ περισσότερο την αύξηση των ροών, αλλά οδηγεί σε νέες τραγωδίες, ναυάγια, νεκρούς και αγνοούμενους» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Γι' αυτό και η νέα προωθούμενη συμφωνία ΕΕ και Ελλάδας με την Τουρκία -μια νέα χειρότερη εκδοχή της απαράδεκτης Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016- όχι μόνο δεν δίνει λύση, αλλά μετατρέπει τους ξεριζωμένους σε πιόνια ενός ευρύτερου επικίνδυνου γεωπολιτικού παζαριού».

