Γερμανία - Δολοφονία 6χρονου: Συνελήφθη 14χρονος

«Πρόκειται για απίστευτης βαρβαρότητας και βαναυσότητας έγκλημα», δήλωσε ο εισαγγελέας. Το χρονικό του στυγερού εγκλήματος.

Ένας 14χρονος είναι «ισχυρά ύποπτος» για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός αγοριού έξι ετών στο Πράγκστντορφ του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας. «Πρόκειται για απίστευτης βαρβαρότητας και βαναυσότητας έγκλημα», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Στις 14 Σεπτεμβρίου ο μικρός Τζόελ βρέθηκε βαριά τραυματισμένος κοντά σε γήπεδο ποδοσφαίρου, στο οποίο, όπως έγινε γνωστό αργότερα, είχε πάει συνοδευόμενος από τον 14χρονο, τον οποίο γνώριζε «από το περιβάλλον της περιοχής», καθώς ζούσαν σε ένα χωριό 580 κατοίκων. Όσο οι γονείς αναζητούσαν το αγόρι, ο έφηβος, ο οποίος θεωρείτο υπεράνω υποψίας, έδινε ψευδή στοιχεία με στόχο να παραπλανήσει την έρευνα. «Είχαμε από την αρχή μια υποψία, αλλά δεν ήταν αρκετή προκειμένου να προχωρήσουμε σε σύλληψη υπόπτου», δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο εισαγγελέας της υπόθεσης Τιμ Βίσμαν. Όπως είπε, ο 6χρονος υπέκυψε πολύ γρήγορα στα τραύματά του και το νεαρό αγόρι συνελήφθη σήμερα και τέθηκε υπό κράτηση, κάτι το οποίο, εξήγησε, θεωρείται ασυνήθιστο σε αυτή την ηλικία. «Δεν έδειξε να συγκινείται κατά τη σύλληψή του», σημείωσε ο κ. Βίσμαν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο συλληφθείς είναι ο δράστης του εγκλήματος, καθώς υπάρχουν κυρίως τα ίχνη DNA που βρέθηκαν στο όπλο του εγκλήματος, ένα μαχαίρι. Ο ύποπτος δεν έχει μέχρι τώρα μιλήσει στις αρχές, κατόπιν σχετικής σύστασης του συνηγόρου του.

Η επιθετική συμπεριφορά του 14χρονου ήταν πάντως ήδη γνωστή στο Πράγκσντορφ. «Γνωρίζαμε από την έρευνα ότι έχει ήδη συμπεριφερθεί επιθετικά και σε άλλα παιδιά στο παρελθόν», ανέφερε ο επικεφαλής της ανάκρισης Όλαφ Χίλντεμπραντ, ενώ διευκρίνισε ότι μέχρι τώρα δεν είχε φθάσει στις αστυνομικές αρχές. Έκανε δε λόγο για «έγκλημα του οποίου η βαρβαρότητα και η βαναυσότητα είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου». Σύμφωνα με την BILD, ένας γείτονας είχε καταγγείλει στο τοπικό Γραφείο Νεολαίας ότι ο 14χρονος συχνά απειλούσε άλλα παιδιά με μαχαίρι ζητώντας τους χρήματα, αλλά, όπως είπε, η απάντηση ήταν «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα».

Το κίνητρο ή οι συνθήκες του εγκλήματος παραμένουν άγνωστα για τις αρχές και, όπως εξήγησε ο κ. Βίσμαν, θα χρειαστεί χρόνος, αλλά και ειδική ψυχιατρική εξέταση.

Ψυχολογική υποστήριξη λαμβάνουν ήδη τόσο οι γονείς του θύματος όσο και οι συμμαθητές του στο σχολείο.

