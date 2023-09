Οικονομία

Μητσοτάκης – ΣΕΒ: Οι θέσεις εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε ότι η ελληνική οικονομία ενισχύθηκε σημαντικά τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, ενώ προχωρά ο σταδιακός μετασχηματισμός του παραγωγικού υποδείγματος.

Εξετάστηκαν παράλληλα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, οι προοπτικές της αγοράς εργασίας, η δημιουργία και κάλυψη καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ώστε να διαθέτει υψηλού επιπέδου δεξιότητες, οι δυνατότητες για περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων, στρατηγικοί στόχοι όπως η πράσινη μετάβαση, αλλά και οι προκλήσεις οι οποίες απορρέουν από τις πληθωριστικές πιέσεις που καταγράφονται πανευρωπαϊκά.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τη βελτίωση της ταχύτητας στην απονομή Δικαιοσύνης, τους αυστηρούς ελέγχους σε κάθε εστία ανομίας, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αύξηση των εισοδημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα στελέχη του ΣΕΒ συζήτησαν επίσης τη δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να συνεισφέρει οργανωμένα στην αποκατάσταση των πλημμυροπαθών περιοχών στη Θεσσαλία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μέλη του Συνδέσμου μπορούν αφενός να αναλάβουν την επισκευή, ανακατασκευή αλλά και ουσιαστική αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων που έχουν υποστεί φθορές, και αφετέρου να συμβάλλουν στο ταμείο της κρατικής αρωγής μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η αποκατάσταση κατεστραμμένων σπιτιών.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από πλευράς κυβέρνησης, o Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, o Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

Από την πλευρά του ΣΕΒ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ευθύμιος Βιδάλης, οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Γιώτης, Σπύρος Θεοδωρόπουλος και Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Ταμίας του ΔΣ Μάρκος Βερέμης, τα μέλη του ΔΣ Ευτύχιος Βασιλάκης και Βασίλης Ψάλτης και ο Γενικός Διευθυντής στον ΣΕΒ, Γιώργος Ξηρογιάννης.

