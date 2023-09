Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη (εικόνες)

Πολιτισμός

Η ΠτΔ εγκαινίασε την έκθεση «Οι Απαρχές της Γλυπτικής. Αρχαιολογικά Ευρήματα από τον Παλαιό Κόσμο και τη Λέσβο. 2,5 Εκατομμύρια έως 50.000 Χρόνια πριν από Σήμερα».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε απόψε στο Μουσείο Μπενάκη την έκθεση «Οι Απαρχές της Γλυπτικής. Αρχαιολογικά Ευρήματα από τον Παλαιό Κόσμο και τη Λέσβο. 2,5 Εκατομμύρια έως 50.000 Χρόνια πριν από Σήμερα».

Κατά τον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε στην εξαιρετική συλλογή από παλαιολιθικά λίθινα τεχνουργήματα, η οποία φαίνεται να προτείνει μια νέα γενεαλογία της ιστορίας της τέχνης, συνεχάρη όσους συνέβαλαν στη οργάνωση αυτής της έκθεσης και ιδιαίτερα τους επιμελητές της, την καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης Νένα Γαλανίδου, τον ομότιμο καθηγητή ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Τόμας Ουίν και τον καλλιτέχνη Τόνι Μπερλάντ.

Όπως υπογράμμισε, «Το έργο τους μας κάνει να υποψιαστούμε ότι η αισθητική αφύπνιση εμφανίζεται στην ιστορία του πολιτισμού πολύ νωρίτερα απ' ό,τι πιστεύαμε ως σήμερα, ότι η τέχνη έχει πολύ βαθύτερη παράδοση απ' ό,τι συνήθως αναγνωρίζεται, και ότι πολύ πριν από τις παλαιολιθικές «Αφροδίτες» ή τα χαράγματα στο σπήλαιο του Λασκώ, υπήρξαν κάποιοι πρόγονοί μας που επιζήτησαν να συνδέσουν το χρήσιμο με το ωραίο».

