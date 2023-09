Αθλητικά

Μαρινάκης σε ΕΠΟ: Λύση με την ΚΕΔ ή διακοπή του πρωταθλήματος

Επιστολή στον Τάκη Μπαλτάκο έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ως Πρόεδρος της Super League.

Νέα επιστολή προς τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Τάκη Μπαλτάκο έστειλε ο πρόεδρος της Super League, Βαγγέλης Μαρινάκης, ζητώντας να αποχωρήσει απ’ την προεδρία της ομοσπονδίας, ακολουθώντας τον Στηβ Μπένετ.

Παράλληλα, τονίζει πως θα πρέπει να υπάρξει οριστική λύση με την διαιτησία και ορισμό νέας ΚΕΔ, μέσω τριών υποψηφίων που θα υποδείξει αποκλειστικά η UEFA, αλλιώς το πρωτάθλημα δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει μετά τη διακοπή των εκλογών και τις υποχρεώσεις των Εθνικών Ομάδων.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου της Super League:

«Κύριε Πρόεδρε,

Οι εξελίξεις όλων αυτών των τελευταίων ημερών στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δεν συνιστούν τίποτα άλλο από την πανηγυρική επιβεβαίωση όλων όσων εδώ και μήνες υποστηρίζαμε για το ρόλο του κυρίου Benett, τη θέση του στην Κ.Ε.Δ. και το σχέδιο αλλοίωσης του πρωταθλήματος από το συγκεκριμένο κύκλωμα που τοποθέτησε τον κ. Benett στη θέση του Αρχιδιαιτητή και «επιμελήθηκε» τη στελέχωση της ΚΕΔ, ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να σε διατηρεί στη θέση του Προέδρου της ΕΠΟ.

Πρώτα υπήρξε η συστηματική επί μήνες μεθόδευση της απαξίωσης της παρουσίας των ξένων Διαιτητών στο πρωτάθλημα της Superleague 1, μετά ήρθε η μεθόδευση της «έλλειψης» των ξένων διαιτητών με διάφορα προσχήματα και εν τέλει προέκυψε η πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης κάθε συμφωνίας που υπάρχει μεταξύ Ομοσπονδίας και Π.Α.Ε με την απόπειρα τοποθέτησης Έλληνα Διαιτητή στο ντέρμπι Παναθηναϊκού - ΑΕΚ, όπως είχες κάνει και πέρσι.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε τον πανικό σου (που κατά τα άλλα «δεν παρεμβαίνεις» στα ζητήματα της Διαιτησίας. Αλήθεια, πως γνώριζες τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο ντέρμπι πριν την δημοσιοποίηση των ορισμών;) και οδήγησε στην «παραίτηση» του κ. Benett λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας : αν πιστεύεις ότι «οδήγησες στην έξοδο» τον κ. Benett και ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο λησμονεί το ρόλο που έπαιξες προσωπικά στην τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αρχιδιαιτητή, είσαι βαθιά νυχτωμένος.

Όπως επίσης αν νομίζεις ότι θα παραμείνει ο Μάνταλος να ορίζει τους διαιτητές, είσαι επίσης βαθιά νυχτωμένος και γελασμένος.

Όποιος παρακολουθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο γνωρίζει ότι o κ. Benett παραιτήθηκε μόνο από το μισθό του, διότι κατά τα λοιπά ο ρόλος του στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ήταν διακοσμητικός. Το αποδεικνύουν όχι μόνο τα πεπραγμένα του από τη μέρα που ανέλαβε, όχι μόνο οι πράξεις και οι παραλείψεις του, αλλά και οι ορισμοί της 6ης αγωνιστικής που πραγματοποιήθηκαν μετά την «αποχώρησή» του από τον εδώ και μήνες κατ’ ουσία Αρχιδιαιτητή κ. Μάνταλο, ο οποίος βγήκε στο προσκήνιο.

Το αποδεικνύει και η τοποθέτηση του κ. Mohammed Al- Hakim ως Διαιτητή στον αγώνα Ολυμπιακός – Άρης, η παρουσία του οποίου στο περυσινό Άρης – ΠΑΟΚ έχει μείνει αξέχαστη σε όποιον το παρακολούθησε. Ο συγκεκριμένος ορισμός λίγες ώρες μετά την «αποχώρηση» του κ. Benett από τη θέση του Αρχιδιαιτητή συνιστά όχι απλά πρόκληση αλλά και προσβολή στη νοημοσύνη των Ελλήνων φιλάθλων.

Το αποδεικνύει και η όλη μεθόδευση που ακολούθησες προσωπικά στο θέμα της αντικατάστασης του κ. Benett. Στην αρχή συγκάλεσες (μόνος) συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου με θέμα «Πρόεδρος Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.» και όλως αιφνιδίως απόψε ανακοίνωσες την αναβολή της συνεδρίασης με την αιτιολογία ότι μετά την παραίτηση του κ. Benett εξέλειπε ο λόγος σύγκλησης της συνεδρίασης (!!!).

Σε τι επηρεάζει η παραίτηση την συνεδρίαση της ΕΕΠ; Το αντίθετο μάλιστα: καθιστά επιτακτική ανάγκη την αναζήτηση αλλαγής πλεύσης στο θέμα της Κ.Ε.Δ. Αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τις προσωπικές σου επιδιώξεις. Από τη μια διαβεβαιώνεις την UEFA σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι περιμένεις από την Ε.Ε.Π. να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες για το θέμα του Αρχιδιαιτητή, κοροϊδεύοντας τους και από την άλλη αναβάλλεις την συνεδρίαση της Επιτροπής.

Έχω κατ’ επανάληψη επισημάνει ότι είσαι εξίσου επικίνδυνος με τον κ. Benett και θα πρέπει να τον ακολουθήσεις.

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν τηρούνται πλέον ούτε τα προσχήματα και η λειτουργία της ΚΕΔ υπό την παρούσα μορφή δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η άποψη μου, και αυτή θα μεταφέρω και στην Ε.Ε.Π. η οποία πρέπει να συνεδριάσει ΑΜΕΣΑ είναι ότι θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση να αιτηθούμε ως Ε.Ε.Π. από την UEFA (και χωρίς καμία διαμεσολάβηση της Ομοσπονδίας) την υπόδειξη τριών νέων Αλλοδαπών αξιωματούχων κύρους που θα είναι υποψήφιοι για να αναλάβει κάποιος εξ’ αυτών πλήρως τη λειτουργία της ΚΕΔ, χωρίς προστάτες, χωρίς συνοδούς και χωρίς υποβολείς.

Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει επιτέλους να γίνει με σοβαρότητα, με υποβολή φακέλων / βιογραφικών και την επιλογή του ικανότερου εκ των υποψηφίων στη βάση της εμπειρίας και των περγαμηνών που διαθέτει στη Διαιτησία. Και εκτός από τον Αρχιδιαιτητή θα πρέπει να υπάρξουν δύο ακόμα μέλη της ΚΕΔ από το εξωτερικό, ώστε να μην υπάρχει κανένα φθαρμένο ή διεφθαρμένο υλικό στο νέο οικοδόμημα.

Εσύ δεν έχεις παρά να ενημερώσεις για τα θέλω του Ελληνικού ποδοσφαίρου την UEFA και να υποδειχθούν από εκείνους τα πρόσωπα που καμία σχέση δεν πρέπει να έχουν με την ελληνική πραγματικότητα!

Η διαδικασία έχει γίνει στο παρελθόν, όταν οι “Big 4” συμφώνησαν σε αρχιδιαιτητή μετά από υποβολή φακέλων και βιογραφικών και είναι η ενδεδειγμένη σε αντίθεση με τον παράνομο και παράτυπο ορισμό Benett.

Η παρουσία νέων προσώπων θα καταστεί ικανή να διασφαλίσει την αναβάθμιση του επιπέδου των Διαιτητών που έρχονται να διευθύνουν αγώνες του Ελληνικού πρωταθλήματος και Κυπέλλου. Η υφιστάμενη Κ.Ε.Δ. του Benett, του Μάνταλου, και των διακοσμητικών «υπάκουων» Μελών δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται καθώς «ξεγυμνώθηκε» πλήρως.

Η επικείμενη διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών παρέχει την πολυτέλεια του χρόνου που σε οποιαδήποτε άλλη συγκυρία δεν θα είχαμε. Προσωρινές λύσεις, ή λύσεις εκ των ενόντων – τις οποίες φαίνεται να προκρίνετε - δεν μπορούν να είναι αποδεκτές ούτε και μπορούν να είναι αποτελεσματικές.

Θεωρώ δε πως οποιαδήποτε τέτοια πρόταση θα συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση υπονόμευσης του πρωταθλήματος.

Προσωπικά θεωρώ πως εάν δεν βρεθεί οριστική λύση με την εκ βάθρων ανασύνταξη της ΚΕΔ το Πρωτάθλημα δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει μετά τη διακοπή. Αυτή η ευκαιρία κάθαρσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Και μιλώντας για κάθαρση φαντάζομαι ότι ήδη η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, η UEFA, ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας κ. Σπυρόπουλος και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού κ. Βρούτσης έχουν ξεκινήσει διαδικασίες έρευνας για τις καταγγελίες Benett για την παρέμβαση στους ορισμούς των διαιτητών. Ταυτόχρονα θα ζητηθούν εξηγήσεις από όλους μας όπως αναφέρω και παραπάνω για την εμπλοκή Μάνταλου που δεν προκύπτει από τις συμφωνίες μας, από την Ολιστική Μελέτη ή από τα όσα ζήτησαν οι υπερεθνικές Ομοσπονδίες, να εμπλέκονται δηλαδή μόνο ξένοι στους ορισμούς του Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου!

Ο Πρόεδρος της Super League 1

Ευάγγελος Μαρινάκης».

