Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: τα θέματα της συνεδρίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και με σημασντικά θέματα είναι η ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπυοργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

-

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη στις 11:00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της συνεδρίασης:

Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο της καταγραφής και της πρώτης εκτίμησης των βλαβών στα έργα υποδομής στις πληγείσες περιοχές μετά την κακοκαιρία Daniel,

Παρουσίαση από την υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου: «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους»,

Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την περίθαλψη ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,

Παρουσίαση από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2021/1187 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021, περί μέτρων εξορθολογισμού για την προώθηση της υλοποίησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 2022/738 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022, περί μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές,

Παρουσίαση από τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα και του άρθρου 1 της Οδηγίας 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές,

Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού 2021/784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο,

Παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού,

Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας 'Ακη Σκέρτσο σχετικά με την έγκριση στόχων υπουργείων για το 2024 στο πλαίσιο του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής,

Εισήγηση από τον από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο σχετικά με έργα για την αναβάθμιση των υποδομών και των μεταφορών: α) Σύμβαση ανάθεσης και λειτουργίας συντήρησης δικτύου μετρό Θεσσαλονίκης, β) Σύμβαση βελτίωσης 9ης Εθνικής Οδού (Παράκαμψη Γιάλοβα Π.Ε. Μεσσηνίας), γ) Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κυκλοφοριακή αναβάθμιση της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.