“Κακοκαιρία Elias” - Hellenic Train: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων

Σε ποιες γραμμές και δρομολόγια από Αθήνα και Πειραιά, εντοπίζονται τα προβλήματα.

Προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων προκαλεί η κακοκαιρία Elias που χτύπησε και την Αττική μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train τα προβλήματα εντοπίζονται στη γραμμή Αθήνα-Χαλκίδα και στη γραμμή Πειραιάς- Αεροδρόμιο- Κιάτο-Πειραιάς

Τα προβλήματα σύμφωνα με την Hellenic Train προκαλούνται από τη διακοπή ηλεκτροδότησης και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τα δρομολόγια στη γραμμή του Αεροδρομίου (Προαστιακός) πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα Αεροδρόμιο- Μεταμόρφωση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train, ενώ δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC50.

