Κοινωνία

Ανήλικοι προσπάθησαν να κλέψουν ανήλικους στον ΗΣΑΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό με πρωταγωνιστές ανήλικους, ως θύτες και θύματα, καταγράφηκε στο αστυνομικό δελτίο.

-

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε το αργά το βράδυ της Τρίτης (26/9), λίγο μετά τις 23:00, στον σταθμό ΗΣΑΠ του Ηρακλείου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών αντίστοιχα, φέρεται να προσέγγισαν εντός του συρμού του ΗΣΑΠ, τρεις ανήλικους ηλικίας 15 ετών και αφού τους χτύπησαν, φέρεται να προσπάθησαν να τους ληστέψουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους ανήλικους, και αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. που συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικών βλαβών και απόπειρα ληστείας εις βάρος των τριών ανηλίκων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ - Φωτιά: εκατόμβη νεκρών σε γάμο (εικόνες)

Αυγέρη: Ο Κατρούγκαλος να πει αν έκανε λάθος - Ο Φίλης κάνει αντιπολίτευση στον Τσίπρα (βίντεο)

Πειραιάς - Ηλεκτρικός: Φωτιά στις κυλιόμενες σκάλες (εικόνες)