Κούλογλου: Ο Κασσελάκης θα φτιάξει νέο κόμμα μεσα στο κόμμα

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε «αστειότητες τα περί υπονόμευσης του Τσίπρα» και πρόσθεσε ότι «η Αχτσιόγλου και ο Τσακαλώτος έχασαν από δικά τους λάθη».

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιο Κούλογλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην φράση του ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ από ροκ μπάντα μεταβάλλεται σε ποπ συγκρότημα» και ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελούσε επίθεση προς τον Στέφανο Κασσελάκη μετά την επικράτηση του.

«Η επικράτηση Κασσελάκη είναι πρωτοφανές φαινόμενο και δεν αποδίδεται σε εξωτερικούς παράγοντες», απάντησε ο κ. Κούλογλου στο ερώτημα αν ενστερνίζεται και ο ίδιος τις κατηγορίες ότι ο Κασσελάκης ήρθε «φυτευτός» για να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να τον διαλύσει. «Η επικράτηση του οφείλεται στη μεγάλη κρίση που περνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ», συμπλήρωσε.

«Αυτοί που έχασαν στον ΣΥΡΙΖΑ, έχασαν από δικά τους λάθη», υπογράμμισε ο κ. Κούλογλου στη συνέχεια. «΄Ήταν μια εξέγερση της βάσης απέναντι στην κομματική γραφειοκρατία», πρόσθεσε.

«Ο καινούριος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναφέρει τη λέξη Αριστερά. Ο Κασσελάκης θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως με το ίδιο όνομα, τα ίδια γραφεία, την ίδια χρηματοδοτηση, αλλά με διαφορετική φυσιογνωμία», τόνισε ο κ. Κούλογλου

«Ο νέος Πρόεδρος χρειάζεται μια περίοδο χάριτος προκειμένου να διαμορφώσει και να εκφράσει τις πολιτικές του θέσεις. Μια δυο φορές που επιχείρησε να το κάνει έως τώρα υπέπεσε σε λάθη», εκτίμησε ο κ. Κούλογλου.

Απαντώντας στο ερώτημα αν ο ίδιος πιστεύει ότι ο κ. Κασσελάκης μπορεί να κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, απάντησε ότι υπάρχουν δυο δεδομένα, «ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασσελάκη είτε θα κάνει το άλμα προς τα εμπρός και θα κερδίσει τον Μητσοτάκη, είτε θα κάνει το άλμα στο κενό…».

Τέλος χαρακτήρισε αστειότητες τα όσα ακούστηκαν περί υπονόμευσης του Τσίπρα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

